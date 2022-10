PKW-Fahrerin fährt mit Auto in Aufzugschacht und stürzt zehn Meter in die Tiefe

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

In einer Tiefgarage stürzte eine Frau samt PKW in den Aufzugsschacht. (Symbolfoto) © IMAGO/MANUEL GEISSER

In Stuttgart ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall in einer Tiefgarage: Eine Frau überschlug sich mit ihrem Auto und stürzte in einen Aufzugsschacht.

Stuttgart - Eine Frau hatte am Samstagvormittag wohl gleich mehrere Schutzengel: Mit ihrem Auto stürzte sie in einem PKW-Aufzug in Stuttgart zehn Meter in die Tiefe, der Wagen überschlug sich und prallte auf das Dach der Aufzugskabine - trotzdem überlebte sie den Vorfall und konnte kurze Zeit später von der Feuerwehr aus der Situation befreit werden.

Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, wollte die Frau am Samstag in einer Tiefgarage den Aufzug für PKWs benutzen, durchbrach dabei jedoch aus nicht bekannten Gründen die Aufzugstüren und stürzte samt Auto rund zehn Meter in die Tiefe, ihr Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Frau selbst befand sich zu dem Zeitpunkt immer noch auf dem Fahrersitz. Im Mai stürzten zwei Männer in Essen mit ihrem Auto von einem Parkhaus.

Frau stürzt mit Auto zehn Meter in Aufzugsschacht in die Tiefe

Wie durch ein Wunder konnte sich die Frau trotz des schweren Sturzes anschließend selbstständig aus dem Auto befreien und sogar einen Notruf betätigen. „Die verletzte Person war ansprechbar“, heißt es in der offiziellen Mittelung der Feuerwehr weiter. Warum und wie die Frau mit ihrem Wagen durch die Türen brach, war bislang nicht bekannt.

Nachdem die Feuerwehr und Rettungskräfte zum Unfallort eilten, konnten sich zwei Einsatzkräfte zu der Frau abseilen und erste Hilfe leisten, anschließend wurde sie mit einer Trage aus dem Aufzugschacht gerettet. Die Frau konnte in eine Klinik gebracht und dort weiter versorgt werden. Gegenüber der Bild sagte die Fahrerin nach dem Unfall: „Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Körperlich geht es mir wieder gut.“ Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Bergung des Wagens. (nz)