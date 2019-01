Krasser Fund am Flughafen Stuttgart: Zollbeamte öffnen Koffer und trauen ihren Augen kaum

Zollbeamte trauen ihren Augen kaum, als sie die Koffer zweier Männer kontrollieren: Darin befinden sich insgesamt 170.000 Tiere – und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Update vom 31. Januar 2019: Bis die jungen Aale unsere Gewässer erreichen, haben sie übrigens einen langen Weg vor sich. Sie schlüpfen im Atlantik – in der Sargassosee nahe der Bahamas. Als Larven machen sie sich schwimmend auf die Reise zur europäischen Küste. Kurz vor ihrem Ziel wandeln sich die Larven zu den kleinen Glasaalen. An den Küsten wartet die größte Gefahr auf die Jungaale.

Laut WWF besteht bereits seit Langem das Problem von gut organisierten, kriminellen Banden, die vor allem in Südeuropa Wilderei und illegalen Handel mit den Aalen betreiben. Schaffen die Aale ihre Reise allerdings unbeschadet, schwimmen sie in großen Schwärmen von den Küsten in die Gewässer des Landesinneren. Dort wachsen sie zu ihrer vollen Größe heran – Weibchen können sogar bis zu 1,50 Meter lang werden.

+ Die jungen Glasaale sind gerade einmal so groß wie eine Handfläche. © Regierungspräsidium Karlsruhe

Meldung vom 30. Januar 2019: Stuttgart/Karlsruhe - Zollbeamte des Stuttgarter Flughafens kontrollieren am Montag (28. Januar) zwei verdächtige Männer, als diese gerade nach Asien fliegen wollen und trauen ihren Augen kaum: In vier gewöhnlichen Koffern finden sie fein säuberlich verpackt insgesamt 170.000 lebende Jungaale! In den vier Koffern befinden sich 48 Pakete mit jeweils einem Kilo Aale – rund 3.500 Tiere pro Stück.

In dem frühen Stadium ähneln die Glasaale einer Glasnudel und die Beamten können durch die durchsichtige Haut sogar das winzige Herz schlagen sehen. Doch der Europäische Aal ist vom Aussterben bedroht und unterliegt dem Washingtoner Artenschutzabkommen – und hat damit den gleichen Schutzstatus wie zum Beispiel ein Afrikanischer Elefant! Der Handel wird überwacht, hat strenge Vorgaben und ist außerhalb Europas ganz untersagt. Die Männer versuchten sie nach Asien schmuggeln, da sie dort als Delikatesse gelten. Das Kilo bringt dort bis zu 4.000 Euro!

Im Dezember 2018 hat ein Mann am Frankfurter Flughafen auch versucht, 100.000 Glasaale in Koffern zu schmuggeln. Daher sind die Zollbehörden vorbereitet und können im Stuttgarter Fall schnell reagieren. Denn es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Die Tiere können in Transporttüten nicht lange überleben!

Glasaale am Stuttgarter Flughafen entdeckt: Komplizierte Rettung

Doch bevor die Aale gerettet werden können, gilt es, einige Hürden zu überwinden: Es braucht Genehmigungen, um die Tiere auszuwildern! Erst danach wird ein geeigneter Ort gesucht – und das ist bei dem Europäischen Aal der Rhein bei Karlsruhe. Die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist seit Jahrzehnten für den Schutz des Aals aktiv und für Noteinsätze wie diesem bestens vorbereitet und ausgerüstet.

Die Zeit wird immer knapper, denn niemand weiß, wie lange die Tiere bereits unterwegs sind: Gegen 13 Uhr machen sich Zollmitarbeiter auf dem Weg von Stuttgart nach Karlsruhe. Dort angekommen hat die Fischereibehörde das Boot für den Aalbesatz schon vorbereitet und die Wasserschutzpolizei um Unterstützung gebeten. Alles steht also bereit, als die Aale um 14 Uhr am Pionierhafen in Karlsruhe eintreffen.

+ Die Glasaale auf dem Weg in neues Gewässer © Regierungspräsidium Karlsruhe

Es kommt nicht selten vor, dass Menschen versuchen Tiere per Flugzeug zu schmuggeln: In Berlin kontrollieren Zollbeamte einen Mann. Doch als er einen Beutel aus seiner Hose zieht, kommt der Schock.

Zoll findet 170.00 Aale in Koffern: Schmuggler keine Amateure

Als die Fachleute den ersten Koffer öffnen, die Erleichterung: Die Tiere sind noch quicklebendig und in guter Verfassung! Die Schmuggler sind keine Amateure und haben zumindest auf den ‚richtigen‘ Transport geachtet. Sie haben in die Behälter reinen Sauerstoff hinzugefügt, damit die Aale die Reise nach Asien überleben. Nach Einschätzung der Fischereibehörde ist hier ein Spezialist für Fischtransport am Werk gewesen, denn exakt auf diese Weise werden auch in der kommerziellen Fischerei lebende Fische transportiert.

+ Glasaale werden in den Rhein besetzt © Regierungspräsidium Karlsruhe

Gegen 16 Uhr zählt die Fischfamilie des Rheins dank des beherzten Eingreifens der Zollverwaltung rund 170.000 Mitglieder mehr! Nun besteht die Hoffnung, dass sich in einigen Jahren ein großer Teil dieser Schmuggelware stromab auf den Weg in Richtung Sargassosee machen kann, um für weiteren Nachwuchs zu sorgen. Mit dieser gemeinsamen Aktion wurde ein bedeutender Beitrag zum Aalschutz geleistet, damit der viele Jahrmillionen währende, beeindruckende und sensible Lebenszyklus einer ganz besonderen Fischart niemals unterbrochen wird.

