Nach Stuttgarter-Messerattacke: Verdächtiger war polizeibekannt

In Stuttgart wurde eine Frau niedergestochen. Gegen einen 37-jährigen Verdächtigen wurde nun Haftbefehl erhoben.

Stuttgart - Völlig unvermittelt sticht ein unbekannter Täter auf offener Stra0e auf eine 77-jährige Frau ein. Was klingt wie eine Szene aus dem Tatort, wurde am Sonntag in der Stuttgarter Forststraße grausame Realität.

Am Montag wurde vom Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl gegen einen 37 Jahre alten Mann wegen Mordes erlassen. Der Verdächtige war von der Polizei noch am Sonntag in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 37-Jährige geständig.

Wie echo24.de* berichtet, war der Mann bei der Stuttgarter Polizei bereits aktenkundig. Sein Opfer habe er indes aber nicht gekannt. Der Stuttgarter befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt, aber eine Frage ist noch nicht geklärt.

