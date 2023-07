Bär greift Männer in Gardasee-Region an: Raubtier schlägt einen mit der Pranke von Baum

Was machen Jäger ohne Waffen um die Uhrzeit in einem Gebiet, wo man doch weiss, dass da Bären sind?

Zufällig versehentlich einen Bären geweckt? Na, sagt wer? Darf der Bär auch was dazu sagen?

Sorry, das ist keine Bären Attacke. Die 2 hatten da gar nichts zu suchen. Bärin hat voll korrekt und natürlich gehandelt. Womöglich ihren Nachwuchs verteidigt. Würde jede Menschenmutter auch machen, wenn 2 fremde Männer in der Herrgottsfrüh in den privaten Bereich eindringen.