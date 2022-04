Deutscher Surfer auf dem Gardasee vermisst - Suchaktion geht weiter

Von: Martina Lippl

Polizeiboot auf dem Gardasee (Symbolfoto). © Hans Eder/imago

Seit Samstag ist ein Surfer (54) aus Deutschland auf dem Gardasee vermisst. Wasserwacht und Hubschrauber suchen unermüdlich nach dem Wassersportler.

Tignale - In der Nacht auf Sonntag wurde ein Surfbrett am Gardasee (Italien) entdeckt. Vom vermissten Deutschen (54) fehlt zunächst noch jede Spur. Der Urlauber ist vom Radar verschwunden. Einsatzkräfte der Küstenwache und der Polizei suchen den 54-Jährigen seit Samstag, wie die Guardia Costiera in Salò am Sonntag bestätigte.

Vermisst! Wasserwacht sucht nach deutscher Surfer auf Gardasee

Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurde der Surfer zuletzt gesehen, berichtet Giornale di Brescia. Das sonnige Wetter sei an diesem Tag komplett umgeschlagen. Starker Wind und Regen sei aufgezogen. Augenzeugen hätten den deutschen Surfer zuletzt vor der Küste gesehen, als das schlechte Wetter einsetzte. Wellen und die Strömung könnte den Urlauber vom Ufer weiter abgedrängt haben. Meterhohe Wellen und Windböen bis zu 60 km/h hatten zu diesem Zeitpunkt am Gardasee geherrscht. Der Alarm sei um 19 Uhr ausgelöst worden.

Gardasee: Suche nach deutschen Surfer läuft seit dem Morgengrauen

Bei der großangelegten Suchaktion konnte die Polizei das Auto des 54-Jährigen lokalisieren. Der Wagen habe in Tignale geparkt, schreibt das Giornale di Brescia. Von dem Mann sei jedoch weit und breit keine Spur gewesen. Ein Surfbrett wurde demnach um drei Uhr Nachts in der Nähe eines Segelclubs in Toscolano Maderno gefunden. Ohne Zweifel konnte es dem Deutschen zugeordnet werden, heißt es. Die Küstenwache habe das Surfbrett geborgen. Mit Helikoptern und Drohnen suchten Einsatzkräfte zunächst das obere Gardaseegebiet ab. Das Suchgebiet sei auch weiter südlich zwischen Toscolano und Sirmione ausgeweitet worden. Am Montagmorgen wurde die Suche nach dem deutschen Surfer fortgesetzt. Der Sturm hatte laut Berichten auch andere Wassersportler auf dem Gardasee in Bedrängnis gebracht.

Ein tödlicher Bootsunfall auf dem Gardasee sorgte im Sommer 2021 für Aufsehen. (ml)