Grusel-Detail auf Foto: Was verbirgt sich denn da bitte im Hintergrund?

Eigentlich nur ein ganz normales Gruppenfoto, oder? Doch da hat sich etwas auf dem Bild eingeschlichen. Erkennen Sie das Detail?

Sogenannte „When you see it“-Bilder sind im Netz schon seit Jahren der Renner.

sind im Netz schon seit Jahren der Renner. Immer wieder werden neue Fotos hochgeladen, die ein bestimmtes Detail erst beim zweiten Hinschauen preisgeben.

erst preisgeben. Erkennen Sie das Detail auf diesem Foto?

Schon seit Jahren faszinieren und belustigen Foto-Pannen oder sogenannte „When you see it“-Bilder im Internet zahlreiche User. Details in Fotos, die so gut versteckt sind, dass man sie erst beim zweiten oder dritten Hinsehen erkennt. Manche sind lustig, andere verstörend und wieder andere gruseln den Betrachter. An Weihnachten hat sich jemand mit einer Weihnachtskrippe einen Scherz erlaubt. Fällt er Ihnen gleich auf?

Ein unscheinbares Bild belustigt schon seit längerem einige User im Netz. Es sieht nach einem ganz normalen Gruppenfoto aus. Zu sehen sind sechs Mädchen, die Arm in Arm für den Schnappschuss posieren. Offensichtlich haben sie sich für einen netten Abend zurechtgemacht, wie man an den Outfits und der Flasche Wein erkennen kann. Im Vordergrund ist ein jüngeres, weinendes Mädchen zu sehen. Eigentlich unspektakulär, oder?

In den Kommentaren unter dem Bild findet man jedoch schnell die Auflösung. Das gruselige Detail hat tatsächlich mit dem kleinen Kind zu tun. Doch nicht mit dem weinenden Mädchen im Vordergrund. Na, haben Sie das Detail schon entdeckt?

Grusel-Detail auf Gruppenfoto: Die Auflösung

Wir lösen die Suche für Sie auf: Schauen Sie mal ganz genau zwischen das zweite und dritte Mädchen von links auf Höhe der Knie. Dort hat sich nämlich noch ein weiteres Kind versteckt!

Die User auf Facebook waren sichtlich schockiert, wie sie in den Kommentaren schreiben. „Creepy kid between the legs...That‘s why the cute baby began to cry“, schreibt ein User - „Das gruselige Kind zwischen den Beinen..deshalb hat das süße Baby angefangen zu weinen.“ Eine Kommentatorin fasst das Bild in einem Wort zusammen: „scary“ - „beängstigend“.

Userin stellt schauderhafte Theorie für Grusel-Detail auf

Doch nicht jeder erkennt das kleine Kind sofort, andere auch nicht beim genaueren Hinsehen. Ein User sucht wahrscheinlich immer noch: „F*** I still don't see it!“ - „Verdammt, ich sehe es immer noch nicht!“ Doch eine Userin hat eine Theorie aufgestellt. Ihrer Meinung nach weint das kleine Mädchen im Vordergrund, weil es den Geist zwischen den Beinen der Mädchen entdeckt hat. Sie verweist zudem darauf, dass sie diese Begründung in einem Dokument nachgelesen hat. „She's crying because theres a ghost between her legs and the little girl is scared (I read a document).“

