In Kapstadt verschwunden: Nick (22) aus Deutschland weiter vermisst – Kameraden melden sich zu Wort

Von: Jennifer Lanzinger

Deutscher Urlauber in Kapstadt vermisst: Nick (22) hat sich zu einem Surf-Kurs angemeldet, ist dort aber nie erschienen. © Facebook Screenshot

Von Nick aus Deutschland fehlt weiterhin jede Spur, Rettungskräfte in Südafrika suchen nach dem jungen Urlauber. Die Kameraden des 22-Jährigen wenden sich nun an die Öffentlichkeit.

Kapstadt – Bereits seit dem 15. Februar fehlt von dem deutschen Touristen Nick jede Spur, der 22-Jährige hatte an dem Morgen seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen. Nicht nur die örtliche Polizei ist auf der Suche nach dem jungen Mann, auch die Bergwacht sucht in der Wandergegend nach dem Deutschen. Nun wollen auch Freunde und Kollegen von Nick helfen: In Deutschland sammeln die Kameraden Spenden für die Familie des Vermissten.

Kapstadt: Nick aus Deutschland weiterhin vermisst – Bergwacht sucht jungen Urlauber

Bereits am 6. Februar war Nick in das Land am Südzipfel Südafrikas eingereist, das berichtet die dpa unter Berufung auf die Polizei. Am 15. Februar habe der vermisste Nick dann seine Unterkunft verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von dem jungen Urlauber. In einer Suchanzeige auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt hieß es, der Mann sei am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen. Seine Kleidung und Wertgegenstände befanden sich den Angaben zufolge in seinem Zimmer im Gästehaus. Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt.

Auch in dieser Woche hatten Einsatzkräfte nach dem jungen Deutschen gesucht. Die Bergwacht unterstützte die Polizei bei der Suche nach dem 22-Jährigen in mehreren bei Touristen beliebten Wandergegenden. Unter anderem auf dem Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay, sagte der Sprecher des Südafrikanischen Bergvereins, David Nel, der Deutschen Presse-Agentur. „Das Gebiet wurde bisher ohne Erfolg abgesucht“, sagte Polizeisprecher André Traut. Widrige Wetterbedingungen hätten die Suche zudem erschwert.

Polizei ordnet wichtigen Kreditkarten-Fund offenbar fälschlicherweise nicht vermisstem Nick zu

In sozialen Medien kursierte ein von einer Sicherheitskamera aufgenommenes Foto, das den Deutschen am 15. Februar in Sportkleidung auf dem Weg zu einem Wanderpfad am Fuße des Karbonkelbergs zeigt. Die Polizei bestätigte, der Mann sei dort von einem Fahrdienst abgesetzt worden. Danach verliert sich die Spur des jungen Mannes. Vor wenigen Tagen gab es dann einen ersten Hinweis: die Kreditkarte von Nick soll bereits kurz nach dem Verschwinden gefunden worden sein. Die Polizei ordnete den Fund jedoch irrtümlicherweise nicht dem vermissten Deutschen zu. Wie Medien berichten, sei die Kreditkarte im Haus zweier mutmaßlicher Räuber entdeckt worden.

Kameraden des vermissten Nick wenden sich mit Spendenaufruf an Öffentlichkeit

Die Hoffnung nicht aufgeben wollen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbern in Brandenburg. Hier soll der vermisste Nick seit seiner Jugend aktiv gewesen sein, das berichtet RTL. In einem Facebook-Post wenden sich die Kameraden an die Öffentlichkeit. Wie in dem Spendenaufruf zu lesen ist, soll hiermit unter anderem Geld gesammelt werden, damit die Familie des vermissten Nick nach Südafrika reisen könne.