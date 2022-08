Sucre: Die Hauptstadt von Bolivien

Sucre, Hauptstadt von Bolivien © jkraft5 / IMAGO

Sucre, die Hauptstadt von Bolivien, gehört zu den schönsten Städten Südamerikas. Sucre liegt 2800 Meter über dem Meeresspiegel. Das Klima ist angenehm und warm.

Sucre – In der verfassungsmäßigen Hauptstadt ist der oberste Gerichtshof des Landes zu finden. Die anderen Institutionen befinden sich in La Paz. Seit 1828 trägt die Stadt den Namen des Revolutionärs Antonio José de Sucre. Sie gilt als „das Herz“ des Landes Bolivien und ihre Schokoladen-Spezialitäten sind sehr beliebt.

Sucre – die Geschichte

Unter dem Namen Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo wurde Sucre 1538 von Pedro Anzurez Marques de Campo Redondo gegründet. Sie wurde auch kurz La Plata oder Charcas genannt. Plata bedeutet „Silber“. Bolivien war im 18. Jahrhundert reich an Silbergebieten. 1559 richtete König Philipp II in La Plata die allgemeine Verwaltung und das Finanz- und Gerichtswesen ein. La Plata entwickelte sich zum administrativen, kulturellen und religiösen Mittelpunkt des Landes. Im Jahr 1624 wurde in der Stadt die königliche Universität gegründet, die „Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca“. Sie besteht bis heute. Nach der Unabhängigkeit von Spanien wurde Sucre die Hauptstadt des neu gegründeten Staates Bolivien.

Sucre – das Klima

Obwohl Sucre ein höhergelegener Ort ist, hat es ganzjährig ein ausgewogenes mildes Klima. Die Region ist durch die umliegenden Bergen geschützt. Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur rund 16 Grad. Die höchsten Temperaturen sind mit 20, 21 Grad von September bis Dezember. Von Juni bis August kann es bis zu acht bis zehn Grad kalt werden. In Sucre herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, oft entwickeln sich kleine Gewitter.

Sucre – „die weiße Stadt“, Weltkulturerbe

Sucre liegt hoch in den Anden im Herzen Boliviens auf sieben Hügeln. Das Stadtbild ist durch enge, malerische Gassen, mehreren Parkanlagen und vielen Bauten aus der spanischen Kolonialzeit und von zahlreichen weißen Häuserfassaden und 20 weißen Kirchen geprägt. Deswegen wird Sucre auch „die weiße Stadt“ genannt. Seit 1991 gehört die romantische und malerische Altstadt Sucres als Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe. Damit werden die vielen gut erhaltenen Häuser aus dem 18. Jahrhundert und die Renovierungsarbeiten in Anlehnung an den spanischen Kolonialstil gewürdigt.

Sucre – Sehenswürdigkeiten

Casa de la Libertad: Die historischen Gebäude des Museums beherbergen Nationalfahnen sowie wichtige Dokumente, die alle Ereignisse rund um die Unabhängigkeit dokumentieren. Hier wurde im Jahr 1825 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet.

Sucre ­– Infrastruktur

25 Kilometer von Sucre entfernt ist der neugebaute Flughafen „Alcantarí“. Von hier werden die Flughäfen von Santa Cruz, Cochabamba und La Paz angeflogen. Alle Städte des Landes sind mit Bussen gut zu erreichen.

Sucre – Persönlichkeiten der Stadt

Jaime de Zudáñez: Unabhängigkeitskämpfer, Politiker (1772–1832)

Juana Azurduy de Padilla: lateinamerikanische Guerilla-Führerin im Kampf gegen Spanien (1780–1862)

Mariano Enrique Calvo: vom 9. Juli bis 22. September 1841 Präsident Boliviens (1782–1842)

Hilarión Daza: von 1876 bis 1879 Präsident Boliviens (1840–1894)

David Padilla: 1978–1979 de facto Präsident der Republik Bolivien (1927–2016)

Osvaldo Zambrana, Schachgroßmeister