Corona-Wende: Gesundheitssystem brach in Südamerika beinahe zusammen - nun ist der Kontinent Impf-Champion

Von: Magdalena von Zumbusch

Junges Mädchen wird in Rio de Janeiro gegen Corona geimpft. © Erica Martin via www.imago-images.de

Mit extremer Zerstörungskraft wütete das Virus in Südamerika vor einem Jahr. Aus den vielen Toten und dem vielen Leid haben die Menschen gelernt: Die Impfquote ist aktuell erstaunlich hoch.

Sao Paolo - Vor einem Jahr noch, mussten in der brasilianischen Stadt Massengräber ausgehoben werden. Das Gesundheitssystem brach angesichts der extremen Fall- und Totenzahlen in fast allen südamerikanischen Ländern völlig zusammen. Heute hat der Kontinent eine Vorzeige-Impfquote von 72,85 Prozent.

Mehr als 1,3 Millionen neue Fälle und 37.000 Tote gab es in Südamerika in manchen Wochen

Auf dem Höhepunkt der Pandemie vor einem Jahr brach Gesundheitssystem in vielen Gegenden Südamerikas fast völlig zusammen, berichtete damals etwa das Nachrichtenportal Euronews in dem unten stehenden Video. Von rund um die Uhr stattfindenden Beerdigungen und in manchen Wochen täglich rund viertausend Toten in Brasilien berichtete Euronews. In anderen Ländern Südamerikas sah es nicht viel besser aus. In dem Video von Euronews berichtet eine Nachrichtensprecherin etwa von insgesamt 1,3 Millionen neuen Fällen und 37.000 Toten in Südamerika in einer Woche.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtete die rasant ansteigende Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südamerika damals mit großer Sorge: Der Kontinent sei „zu einem neuen Epizentrum der Krankheit geworden“, zitierte damals das Nachrichtenportal puls24.at den WHO-Experten Michael Ryan.

Video: Vor rund einem Jahr: Das Corona-Drama in Südamerika auf dem Höhepunkt

Aus der Katastrophe gelernt: Der Glaube an die Impfung ist in Südamerika stark

Doch die schreckliche Erfahrung der Pandemie ist wohl ein wichtiger Grund, dass Viele in Südamerika sehnsüchtig auf Impfstoffe warteten und sich für sie starkmachten. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der katastrophalen Zustände durch die Impfung hat sich gegen Verschwörungstheorien und Fake News, wie sie auch von prominenter Seite, etwa vom brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verbreitet wurden, durchgesetzt.

Dieser hatte Corona zuletzt verharmlost und den Sinn der Corona-Impfung in Zweifel gezogen, fasst die Deutsche Presseagentur die Haltung des Präsidenten im Vorgehen gegen Corona zusammen. Wegen einer Aussagen des Präsidenten im Zusammenhang mit Corona wurden vor einigen Monaten sogar Ermittlungen eingeleitet.

Hinter dem Glauben steht wohl auch: Eine traditionell starke Impfkultur in Südamerika

In einigen Ländern Brasiliens wie etwa Argentinien und Brasilien seien die Impfkampagnen zunächst langsam angelaufen, weil die Regierungen Probleme gehabt hätten, genug Impfstoff zu beschaffen oder die Beschaffung verschleppten, berichtet die Deutsche Presseagentur. Nachdem die Kampagnen aber in Schwung gekommen seien, hätten die Länder der Region von einer tief verwurzelten Impfkultur und starken Impfstrukturen profitieren können.

Ärzteteams seien in entlegene Gebiete gereist und hätten sich etwa in Dörfern im Urwald, sowie in Gebirgsregionen darum gekümmert, die Bewohner zu impfen. Dies habe dazu beigetragen, bei der Pandemie-Bekämpfung Südamerikas das Blatt zu wenden. Nun ist Südamerika die Region mit den meisten Geimpften, wie das Statistik-Portal Our World in Data der Deutschen Presseagentur bestätigt. 72,85 Prozent der Bevölkerung sei vollständig geimpft, gegenüber 67,45 Prozent in Asien, 65,29 Prozent in Europa und nur 62,65 Prozent in Nordamerika (Stand 3. April).

„Wir haben schon als Kinder angestanden, um geimpft zu werden“, sagt Daniele Moura, eine Brasilianerin aus Rio de Janeiro der Deutschen Presseagentur gegenüber. Nun ist sie mit ihren eigenen Kindern zum Impfen gegangen. Mouras Tochter Malu etwa habe als Säugling mit sieben Tagen in Rio bereits die ersten Impfungen bekommen, so der Bericht.

„Wir haben uns mit anderen Müttern verabredet und sind zusammen los“, so Moura. Der Impfausweis der Tochter weise insgesamt bereits mehr als 40 Dosen gegen verschiedenste Krankheiten auf. „So entsteht eine Impfkultur“, meint Moura. (mit dpa)