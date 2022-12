Traum vieler Menschen: Neues Gesetz macht alle Südkoreaner ein oder zwei Jahre jünger

Von: Markus Hofstetter

Der südkoreanische Sänger Psy ist je nach verwendetem System der Altersberechnung zwischen 44 und 46 Jahre alt. © PENTA PRESS/imago

In Südkorea werden je nach Situation unterschiedliche Systeme zur Berechnung des Alters verwendet. Doch damit will der Gesetzgeber nun Schluss machen.

Seoul - In Südkorea herrscht das Alter der Bürger betreffend bisher große Verwirrung. Wie CNN berichtet, gibt es in dem Land nicht nur ein Alter, sondern drei: das „internationale Alter“, das „koreanische Alter“ und das „Kalenderalter“.

Altersverwirrung in Südkorea: Je nach Situation wird ein anderes Alter verwendet

Das „internationale Alter“ eines Südkoreaners, das bei rechtlichen und offiziellen Angelegenheiten verwendet wird, bezieht sich auf die Anzahl der Jahre seit seiner Geburt und beginnt bei Null. So wird auch in den meisten anderen Ländern gerechnet.

Nach dem System des „koreanischen Alters“, das in informellen Situationen angewendet wird, gelten Babys am Tag ihrer Geburt als ein Jahr alt, jährlich am 1. Januar wird ein Jahr hinzugefügt. Damit kann dieses ein oder sogar zwei Jahre höher ausfallen als das „internationale Alter“.

Sänger Psy ist aufgrund der Altersverwirrung in Südkorea: zwischen 44 und 46 Jahre alt

Unter bestimmten Umständen verwenden Südkoreaner aber ihr „Kalenderalter“. Dabei handelt es sich um ein Mix aus „internationalem Alter“ und „koreanischem Alter“. Am Tag der Geburt ist ein Baby null Jahre alt, an jedem 1. Januar wird das Alter um ein Jahr erhöht. Diese Altersberechnung ist laut CNN die Grundlage für einige Gesetze, zum Beispiel das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum, Rauchen und Wehrpflicht.

Bestes Beispiel für die verworrene Situation ist „Gangnam Style“-Sänger Psy, der am 31. Dezember 1977 in Seoul geboren wurde. Sein „internationales Alter“ ist 44; sein „Kalenderjahr-Alter“ 45, sein „koreanisches Alter“ 46.

Altersverwirrung in Südkorea: Gesetz macht Bürger um ein bis zwei Jahre jünger

Doch mit der Verwirrung soll bald Schluss sein. In Seoul wurde am Donnerstag (8. Dezember) ein Gesetz verabschiedet, das die Altersberechnung standardisieren soll. Alle Südkoreaner sollen dazu animiert werden, mit dem alten System zu brechen. „Land und Kommunen sollen die Bürger ermutigen, ihr ‚internationales Alter‘ zu nutzen und dafür die notwendige Förderung durchführen“, heißt es dazu auf der Website des Parlaments.

Konkret heißt es, dass in allen „Gerichts- und Verwaltungsbereichen“ nur noch das „internationale Alter“ zur Anwendung kommen soll. Damit werden alle Bürger auf einen Schlag ein oder zwei Jahre jünger.