Südtirol: Drittes Unglück innerhalb einer Woche - Segelflieger aus Deutschland stürzt in den Tod

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Segelflugzeug am Himmel (Symbolfoto). © Axel Krieger/imago

Nur wenige Tage nachdem zwei Segelflieger aus Deutschland in Südtirol verunglückten, ist nun erneut ein Mann aus Deutschland in den Tod gestürzt. Der Pilot war in über 3000 Metern Höhe unterwegs.

Cervinia - Nur drei Tage nach einem tödlichen Segelflug-Unglück in Südtirol ist erneut ein deutscher Segelflieger in der italienischen Region Aostatal ums Leben gekommen. Wie die dpa am Freitag unter Berufung auf die Finanzpolizei von Cervinia bestätigt, war der Mann mit seinem Fluggerät am Freitag auf dem Gletscher des Monte-Rosa-Massivs abgestürzt.

Demnach bestätigte die Behörde, dass es sich bei dem tödlich verunglückten Mann um einen Piloten aus Deutschland handelt. Wie die dpa unter Berufung auf Medienberichte erklärt, soll der Mann zunächst in Frankreich gestartet und dann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Segelflieger aus rund 3500 Metern Meereshöhe abgestürzt sein.

Bereits am Dienstag verunglückten zwei Segelflieger in der Provinz Südtirol, die beiden Männer waren ebenfalls deutsche Staatsangehörige. Einer von beiden Verunglückten war ein minderjähriger Teenager.