Insekten als Superfood? Grillen-Spaghetti aus Italien sorgen für Diskussionen

Von: Isabelle Jentzsch

Die EU hat Grillen in Nahrungsmitteln zugelassen. In Italien sollen sie jetzt in Spaghetti verarbeitet werden. (Symbolbild) © Imago / Chromorange

Die EU hat die Verarbeitung von Insekten in Lebensmitteln zugelassen. Jetzt soll es in Italien die ersten Grillen-Spaghetti geben.

München – Seit Ende Januar 2023 sind in der EU bestimmte „neuartige Lebensmittel“ zugelassen. Genauer handelt es sich dabei um das „teilweise entfettete Pulver“ der Acheta domesticus, hier bekannt als Hausgrille oder Heimchen. Die EU-Kommission genehmigt mit der neuen Verordnung gewissen Unternehmen, für zunächst fünf Jahre, bestimmte Produkte auf den Markt zu bringen, die das Insekten-Pulver enthalten.

Das Pulver darf beispielsweise in Backwaren oder Fleischalternativen verarbeitet werden. In Südtirol kündigte das Insektenzuchtunternehmen „Italian Cricket Farm“ nun an, in wenigen Wochen Grillen-Spaghetti auf den Markt zu bringen. Die Pasta soll neben dem klassischen Hartweizenmehl einen bestimmten Anteil Grillenmehl enthalten. Das Unternehmen gibt an, dass die Nachfrage nach dem neuen „Superfood“, das besonders für Sportler gut geeignet sei, bereits jetzt enorm wäre. Das berichtet das Online-Portal Südtirolnews.

Pasta aus Grillen: Hoher Proteingehalt und nussiger Geschmack

Die Grillenspaghetti sollen optisch wohl etwas dunkler als herkömmliche Hartweizennudeln sein, jedoch heller als Nudeln aus Vollkornmehl. Der Geschmack der Pasta soll aufgrund des verarbeiteten Grillenmehls leicht nussig sein und an Haselnüsse und Mandeln erinnern. Das genaue Verhältnis aus Insektenpulver und herkömmlichen Mehl wird vom Unternehmen geheim gehalten.

Der Preis der proteinreichen Pasta ist hingegen kein Geheimnis, dafür aber überraschend hoch. „Da unsere Pasta viermal so teuer wie herkömmliche Nudelware ist, wird unsere Marke einen hohen Wiedererkennungswert haben. Das Mehl kostet etwa 30 Euro pro Kilogramm“, erklärt der Geschäftsführer von „Italian Cricket Farm“, Ivan Albano. „Ob es Puristen nun gefällt oder nicht, ist es doch eine Tatsache, dass unser Mehl in Bezug auf Proteingehalt und Reinheit ein ökologisches Spitzenprodukt ist. Für die Ernährung von Sportlern eignet es sich definitiv besser als herkömmliche Mehle. Indem wir einen Preis berechnen, der auch dem echten Wert des Mehls entspricht, wollen wir dies auch unseren Kunden vermitteln“, so Albano weiter.

Grillen-Spaghetti: Insektenmehl hat Superfood-Eigenschaften

Der Website des Unternehmens zufolge hat das Grillenmehl einen Proteinwert von 69 Prozent. Grillen seien eine reichhaltige Quelle für Ballaststoffe und Mineralien, wie beispielsweise Kalzium, und enthalten dabei doppelt so viel Eisen wie Spinat. Auch der Gehalt an Vitamin B12 und Omega-3-Fettsäuren sei hoch. Doch trotz aller potenziell gesunder Nährwerte und Superfood-Eigenschaften trifft das Grillenspaghetti-Vorhaben auf viel Kritik. Dem Online-Portal Südtirolnews zufolge, wird dem italienischen Unternehmen in den sozialen Netzwerken gar „Verrat an der italienischen Kultur und der italienischen Küche“ vorgeworfen.

Auch in Deutschland wird die EU-Zulassung des Insekten-Pulvers stark kritisiert. Der bayrische Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger, twitterte dazu: „Wir haben es satt, dass Fleischverzehr von Rind/Schwein/Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen. Früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen, heute soll es ‚in‘ sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen.“ Die Tierrechtsorganisation PETA warnt auf ihrer Website vor dem Tierleid der Insekten, die fühlende Lebewesen seien und, ähnlich wie Menschen oder Rinder, Schmerzen und Emotionen verspüren können.

Insekten in Lebensmitteln werden stark kritisiert

Nach viel Kritik, Halbwissen und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken, sah sich die EU-Kommission jedoch gezwungen, einige Fakten zur Zulassung und zum Verzehr der kleinen Krabbeltierchen klarzustellen. „Niemand wird gezwungen, Insekten zu essen“ und „Nein, die EU mischt nicht heimlich Insektenpulver in den Kuchenteig“, schrieb die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland im Januar auf Twitter.

In vielen Teilen der Welt ist der Insektenverzehr bereits seit Jahrhunderten Teil der traditionellen Ernährung, in westlich geprägten Kulturen ist es jedoch nach wie vor eine Seltenheit. Dabei kommen Insekten bereits seit langem in vielen Lebensmitteln und Kosmetika vor. Wann die südtiroler Grillenspaghetti auf den Markt kommen, ist noch offen. Doch bereits jetzt gibt es in Deutschland erste Start-ups, die Grillenmehl-Pasta oder Insektenriegel verkaufen und auch Naschkatzen können mit Mehlwurmschokolade im süßen Insektenhimmel landen.