Corona-„Superimmunität“: Studien liefern neue, wichtige Daten

Von: Bettina Menzel

Teilen

Bietet der Genesenenstatus genauso guten Schutz vor einer Corona-Infektion wie die Impfung? Forscher haben nun Erkenntnisse dazu veröffentlicht – und eine „Superimmunität“ entdeckt.

Innsbruck/Oregon - Im Einzelhandel oder in Restaurants werden Geimpfte und Genesene gleich behandelt. Doch gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Unterschiede? Wissenschaftliche Studien aus Innsbruck sowie aus Oregon zeigen nun: Der Genesenen-Status allein schützt deutlich schlechter vor einer erneuten Infektion als eine Impfung. Die Forscherteams entdeckten zudem eine Art „Super-Immunität“.

Super-Immunität: Genesen und geimpft schützt am besten

Wer genesen und geimpft ist hat eine Art „Superimmunität gegen eine erneute Corona-Infektion und ist auch gegen andere Varianten besser geschützt. Das ergab eine im Dezember veröffentlichte Studie eines Forscherteams der Oregon Health & Science Universität. Das Forscherteam um Fikadu G. Tafesse hatte medizinisches Personal untersucht. Dafür stellten sie 26 Probanden, die mit BNT162b2 von Biontech/Pfizer geimpft waren und dennoch erkrankten, 26 mit BNT162b2 Geimpften gegenüber.

Forscher haben neue Erkenntnisse zu einer Superimmunität gegen Corona gewonnen. © JOEL CARRETT / AAP / IMAGO

Die Ergebnisse dieser Studie zeigten eine erhebliche Stärkung der humoralen Immunantwort, also der Bildung von Antikörpern nach einer Durchbruchsinfektion. Und das trotz überwiegend milder Erkrankungen der Studienteilnehmer. Als möglichen Grund dafür nennen die Wissenschaftler den unterschiedlichen Expositionsweg zwischen Impfung und natürlicher Infektion. Auch die Kreuzimmunität war bei Geimpften und gleichzeitig Genesenen deutlich verbessert. Die Studienteilnehmer infizierten sich mit Vorgängerversionen der Delta-Variante, doch zeigten auch eine gute Immunität gegenüber der Delta-Mutation. Die Probanden waren durch die Impfung und Genesung demnach auch gut gegen andere Varianten und Mutationen des Erregers geschützt. Die geringe Anzahl der Studienteilnehmer nennen die Wissenschaftler selbst als eine der Schwächen der Studie.

Genesen und geimpft: Antikörperlevel auch bei Omikron-Variante höher

Ein Forscherteam der Medizinischen Universität Innsbruck führte eine ähnliche Studie zur Omikron-Variante durch. In der Untersuchung, die im Dezember als Preprint und im Januar 2022 im renommierten New England Journal of Medicine erschien, analysierten die Wissenschaftler rund um Annika Rössler die Anzahl der Antikörper von Genesenen und Geimpften im Vergleich zu jenen Menschen, die sich vor oder nach einer Impfung mit Corona infiziert hatten. Die Wissenschaftler Annika Rössler, Lydia Riepler, David Bante, Dorothee von Laer und Janine Kimpel kamen zur Erkenntnis, dass Genesene den geringsten Schutz gegen andere Varianten hatten. Wer eine Alpha-, Beta- oder Delta-Infektion durchgemacht hatte, wies kaum Antikörper gegen die Omikron-Variante auf.

Bei Menschen, die zweimal geimpft waren, lag die Anzahl der Antikörper gegen Omikron deutlich höher. Am höchsten war der Wert bei Geimpften, die sich vor oder nach der Impfung mit Corona infiziert hatten. Welche Auswirkungen die Booster-Impfung haben könnte, wurde nicht untersucht. Auch in dieser Studie war die Anzahl der Probanden im zweistelligen Bereich und damit vergleichsweise niedrig.

Super-Immunität herbeiführen? Forscher raten von absichtlicher Infektion ab

Wer jetzt auf die Idee kommen sollte, sich absichtlich mit Omikron zu infizieren: Wissenschaftler halten das für keine gute Idee. Auch wenn Omikron im Vergleich zur Delta-Variante weniger gefährlich ist, besteht dennoch die Gefahr eines schweren Verlaufs. Ebenso leiden manche Menschen an langfristigen Folgen von Corona, auch Long-Covid genannt. Etwa jeder Zehnte Infizierte verspürt langanhaltende Symptome wie etwa chronische Erschöpfung, Atemnot oder Kurzatmigkeit, Herzprobleme oder neurologische Schäden. Die renommierte Virologin Sandra Ciesek hält eine absichtliche Infektion daher für fahrlässig, wie sie im Coronavirus-Update des NDR erläuterte.