Corona-„Superimmunität“: Studien liefern neue, wichtige Daten

Herrlich! Ich liebe solche Artikel. Da kann man sich die Witzebücher sparen.

"Wer genesen und geimpft ist hat eine Art „Superimmunität gegen eine erneute Corona-Infektion und ist auch gegen andere Varianten besser geschützt."

Eine "Superimunität" gegen "erneute Corona-Infektion" auf Basis einer Studie ohne Reinfizierte, also Personen die sich erneut angesteckt haben (könnten), verstehe ich das richtig?

"Wer eine Alpha-, Beta- oder Delta-Infektion durchgemacht hatte, wies kaum Antikörper gegen die Omikron-Variante auf."

"Bei Menschen, die zweimal geimpft waren, lag die Anzahl der Antikörper gegen Omikron deutlich höher."

Antikörper gegen Omikron. So, so. Und das obwohl man gegen Delta geimpft wurde oder an Delta erkrankt war. Wie funktioniert so etwas? Sollte man dann nicht besser von Antikörpern gegen Covid-19 sprechen? Und dann wird wieder einmal auf der Menge an Antikörpern herumgeritten und daraus pauschal der Schutz gegen Corona abgeleitet. Das Thema T-Zellen spielt wie immer keine Rolle. Nach der Logik müssen wir also immer schön den Antikörperspiegel hochhalten, in der Hoffnung möglichst zwei bis drei Wochen nach der Impfung sich eine natürliche Infektion einzufangen und dann hoffentlich nicht wieder.