Superimmunität vor Omikron: Christian Drosten über Corona-Infektion ohne Risiko

Von: Johannes Nuß

Laut dem Top-Virologen Christian Drosten gibt es sie, wurde aber noch nirgends erreicht: Die Superimmunität vor der Omikron-Variante des Coronavirus. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Corona-Impfung oder Covid-Infektion? Was bietet Schutz vor Omikron? Keins von beiden allein! Top-Virologe Christian Drosten verrät, wie wir superimmun vor der Variante werden.

Berlin – Die Omikron-Welle, die derzeit in der Corona-Pandemie sowohl mit BA.1 als auch mit dem Omikron-Subtyp BA.2 über Deutschland hinweg schwappt, sorgt für die höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie im März 2020, wie auch Virologe Christian Drosten weiß. Etwa 3,5 Millionen aktive Corona-Infektionen zählen die Behörden im Land aufgrund von Omikron – und das sind nur die entdeckten Covid-Infektionen. Die Dunkelziffer dürfte noch einmal um einiges höher liegen, sodass derzeit etwa rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung an einer offenen Corona-Infektion leidet. Da stellt sich immer wieder die Frage nach der Superimmunität vor Omikron und einer Corona-Infektion ohne Risiko, wie kreiszeitung.de berichtet.

Virologe Christian Drosten: Früher oder später kommt jeder mit Omikron in Kontakt – Leiter der Virologie an der Berliner Charité glaubt an Superimmunität

Experten um Virologe Christian Drosten sind sich sicher: Früher oder später kommt jeder mit der sehr ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus in Kontakt – ob beim Impfen oder bei einer Infektion.

Doch, inzwischen wissen Christian Drosten & Co. auch: Weder eine Impfung gegen Corona noch eine Corona-Infektion schützen derzeit wirklich wirksam vor der Omikron-Variante. Das belegen Studien. Mit einer Booster-Impfung besteht zwar ein minimaler Schutz, deshalb wird auch der ältere Teil der Bevölkerung und hochgefährdete Gruppen inzwischen zum vierten Mal gegen Covid-19 immunisiert*. Doch, immer noch sind in Deutschland rund 16 Millionen Menschen überhaupt nicht gegen Corona geimpft. Ganz abgesehen von den rund vier Millionen Kindern unter fünf Jahre, für die es noch überhaupt keinen Impfstoff gibt.

Doch nun lässt Deutschlands Top-Virologe und Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, mit einer neuen Theorie aufhorchen. Denn laut ihm gibt es sie: die Superimmunität vor Omikron!

Superimmunität vor Omikron: Antikörper schützen laut Christian Drosten nicht vor anderen Varianten

Die Daten, mit denen die Wissenschaftler wie Christian Drosten derzeit hantieren, sind alles andere als wirklich gesichert. Erst vor kurzem fanden österreichische Wissenschaftler beispielsweise heraus, dass Ungeimpfte, die sich mit der Omikron-Variante infizieren, weniger Antikörper bildeten gegen eine mögliche Re-Infektion mit dem Coronavirus, als dies beispielsweise bei anderen Genesenen der Fall ist.

Das besondere dabei ist allerdings, dass die Antikörper, die bei einer Infektion mit der Omikron-Variante im Körper gebildet werden, nicht gegen andere Corona-Varianten wirksam sind. Wie es heißt, sollen diese Antikörper höchstens vor einer weiteren Infektion mit der Omikron-Variante , die häufig mit merkwürdigen Symptomen daher kommt, schützen.

Eine weitere Studie aus Kalifornien zeigte jüngst, dass bei einer milden Infektion nicht so viele Antikörper gebildet werden, wie bei einem schweren Verlauf. Somit dürfte klar sein: Wer einmal mit Corona infiziert ist, der kann sich auch ein zweites Mal anstecken.

Virologe Christian Drosten: Immunisierung durch drei Impfungen und Corona-Infektion als Mittel der Superimmunität vor Omikron

Ein Schutz vor der Omikron-Variante des Coronavirus ist also durch eine Impfung kaum gegeben, auch wenn die Booster-Impfung einen kurzen Zeitraum sehr gut schützt. Und auch eine Infektion bietet keinen optimalen Schutz, denn auch dann ist eine Infektion mit Omikron möglich.

Wenn also weder eine Impfung noch eine Infektion vor Omikron schützen, was hilft dann überhaupt? Müssen wir auf ewig uns impfen lassen? Nein, beschwichtigt Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten und verrät so gleich den Weg zur Superimmunität vor Omikron.

„Die ideale Immunisierung ist, dass man eine vollständige Immunisierung hat – mit drei Dosen – und auf dem Boden dieser Immunisierung sich dann erstmalig und auch zweit- und drittmalig infiziert mit dem wirklichen Virus“, so Drosten im NDR-Podcast. So sei man irgendwann über Jahre hinweg immun. Auch eine weitere Infektion sei ausgeschlossen, weil durch die mehrfachen Infektionen eine sogenannte Schleimhautimmunität entstehen würde – auch ohne einen schweren Verlauf. Aufgrund dieser Immunität kann das Virus nicht mehr über die Schleimhäute von Rachen, Nase oder Lunge aufgenommen werden.

Virologe Christian Drosten: Knapp zehn Prozent aller Infektionen sind Zweit- und sogar Drittinfektionen

Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht an der ganzen Sache: Laut Drosten ist dieser Zustand noch nirgends erreicht worden. Großbritannien sei da schon wesentlich weiter, auch wenn dort die Quote der Mehrfachinfektionen immer noch gut zehn Prozent beträgt. „Also knapp zehn Prozent aller Infektionen sind Zweit- und sogar Drittinfektionen“, erklärt Virologe Christian Drosten im Hinblick auf eine Superimmunität vor Omikron.

Somit geht die Rechnung vieler, sich aufgrund einer Infektion zu immunisieren, nicht wirklich auf. Eine einfache Infektion schützt nämlich demnach auch nur so gut wie eine einfache Impfung. „Man braucht mehrere Infektionen. Und wenn die nicht auf dem Boden einer ordentlichen Impfimmunität stattfinden, dann hat man auch bei der zweiten Infektion ein relativ hohes Krankheitsrisiko“, betont Drosten. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.