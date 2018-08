Geschnittene Tomaten in Plastikverpackung: Kunden zeigen Verständnis und nennen möglichen Sinn dahinter

Im Netz regen sich zahlreiche User über geschnittene Tomaten und anderes Gemüse im Supermarkt auf. Doch andere erklären den möglichen Sinn des vermeintlich unnützen Produktes.

Köln - In der Kölner Facebook-Gruppe NETT-WERK ist die Aufregung über ein gepostetes Foto groß: Darauf zu sehen sind geschnittene Tomaten, ebenso Paprika und Champignons in Plastik verpackt. Wo genau das Foto entstand, ob in der Domstadt oder woanders, bleibt unklar. Schon der eigentliche Post ist mit den Worten „Dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein“, und einem schockierten Emoji versehen. Ähnlich negativ äußern sich darunter zahlreiche User zu dem Produkt, doch es gibt auch Gegenstimmen.

„Warum gibt es keinen ‚Kopfschütteln‘ Smiley den würde ich jetzt sowas von drücken!“, oder: „Es wird echt immer perverser“, liest man in den Kommentaren zu dem Post. Das geschnittene Gemüse sorgt bei den meisten Mitgliedern der Kölner Facebook-Gruppe für Unverständnis und auch Wut. Kritisiert wird vor allem, dass das Produkt unnütz sei, da es leicht sei Tomaten selbst zu schneiden. Eine Userin bringt die vorherrschende Meinung auf den Punkt: „Für die, die zu faul zum Schälen und zum Schneiden sind.“ Der Plastikmüll, die Keimbelastung und vor allem der Preis von saftigen 3,20 Euro sorgen ebenfalls für Aufregung in der Kommentarspalte.

„Habt ihr schon mal an Menschen mit Einschränkungen gedacht?“

Allerdings liest man in den Kommentaren unter dem Post auch Gegenstimmen, die den Sinn des Supermarkt-Produktes erklären: „Habt ihr schon mal an Menschen mit Einschränkungen gedacht? Mit Prothesen oder Lähmungen? Es gibt nicht nur faule Menschen, denen so etwas zugutekommt“, lautet eine Antwort. In ähnlicher Weise schreiben andere User: „Hat nichts mit faul sein zu tun, es gibt auch Menschen mit Rheuma.“ Oder: „Für Leute die einen Schlaganfall oder nur einen Arm haben, ist das eine sehr gute Idee und Hilfe.“ In einem anderen Post heißt es, dass „ältere oder behinderte Menschen, die nicht mehr sicher mit einem Messer arbeiten können, ein Stück weit ihre Selbstständigkeit behalten und nicht wegen jeder Kleinigkeit um Hilfe bitten müssen“.

Allerdings bleiben immer noch das Problem mit dem Preis: Fast unter allen Antworten, die eine mögliche Zielgruppe für geschnittene Tomaten im Supermarkt angeben, liest man, dass sich wohl kaum jemand dieses Produkt dauerhaft leisten könnte.

