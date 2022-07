Vorhang fällt: Deutsche Werft baut neue Riesen-Yacht - gehört Luxusschiff einem Oligarchen?

Von: Tom Offinger

In der Peene-Werft entsteht ein neues Superschiff. © picture alliance/dpa | Stefan Sauer

In einer norddeutschen Werft entsteht nach langer Geheimhaltung eine neue Super-Yacht. Doch wem gehört das riesige Luxusschiff eigentlich?

Wolgast - In der nordöstlichsten Ecke Deutschlands werden die Träume der Superreichen wahr. In der kleinen Stadt Wolgast befindet sich zwar nicht das deutsche Steuerparadies oder ein besonders angesagtes Restaurant, dafür können sich die Reichen und Schönen in der örtlichen Peene-Werft ein Superschiff für ausgedehnte Segelurlaube nach eigenen Wünschen zusammenstellen lassen. Jüngst fielen die Vorhänge in der zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörenden Werft und legten den Blick auf eine gigantische Yacht frei. Offen ist hingegen, wer das schwimmende Ungeheuer in Auftrag gegeben hat.

Neue Superyacht aus Deutschland: Wem gehört das Luxusschiff?

Der schwimmende Luxustraum misst eine Länge von 107 m, verfügt über fünf Decks, ein Hubschrauberlandeplatz mit versenkbarem Hangar, zehn Edelkabinen für 20 Gäste, die von 40 Mitgliedern einer Crew versorgt werden sollen - schon alleine die Rahmendaten sorgen für heftige Spekulationen in Wolgast und lassen das Vermögen des Auftraggebers erahnen.

Gehört die Yacht nun einem russischen Oligarchen, einem Briten oder einem wohlhabenden Norweger? „Das wird ein Expeditionsschiff für Superreiche, die sich in der Arktis mit Gummistiefeln den Klimawandel anschauen wollen“, vermutet Norbert Schreiber, der Wachführer auf der Dampffähre „Stralsund“, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, soll das Superboot vom kanadischen Milliardär John Risley in Auftrag gegeben worden sein. Die Yacht des Mitbegründers des Fischkonzerns Clearwater Seefood ist neben seiner schieren Größe auch eisfähig und soll wohl tatsächlich private Kreuzfahrten im Polarmeer abseits ausgetretener Pfade ermöglichen.

Neue Superyacht aus Deutschland: Werft verweigert genaue Auskunft

Wie teuer das Luxusgefährt sein wird, ist derzeit noch unbekannt. Spezielle Internetportale, die sich mit Superyachten beschäftigen, schätzen den Preis auf rund 350 Millionen US-Dollar. Die jährlichen Unterhaltungskosten sollen zwischen 25 und 30 Millionen Dollar betragen. „Aus Diskretion gegenüber unserem Kunden bitten wir um Verständnis, keine Auskünfte zu dem im Bau befindlichen zivilen Projekt geben zu können“, zitierte RND den Werften-Sprecher Oliver Grün.

