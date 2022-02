SUV fährt in Skateanlage – Fahrer bereut seine Aktion schnell

Kuriose Aktion: Ein SUV-Fahrer entschied sich dazu, mit seinem Wagen einen Skatepark zu durchqueren. Keine besonders gute Idee, wie ein virales TikTok-Video zeigt.

Colorado Springs (USA) – Eine Skateanlage ist eigentlich in erster Linie für Skateboardfahrer gedacht. Gut, auch als Rollerblader darf man sich vielleicht hineinwagen – oder mutige Menschen mit einem Stunt-Roller. Aber mit einem SUV hindurchfahren? Kann man schon machen, dachte sich der Lenker eines Acura MDX– und fuhr kurzerhand in einen Skatepark im Memorial Park in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado hinein. Doch schon gleich nach dem Start dürfte er seine Aktion bereut haben, wie 24auto.de berichtet.

Mit dem SUV durch eine Skateanlage fahren – keine besonders gute Idee, wie ein TikTok-Video zeigt. © TikTok (@yungsk8er)

Wie der Fahrer auf die Idee kam, ist nicht bekannt – vermutlich wollte er einmal die Geländegängigkeit seines Acura MDX (Acura ist in Nordamerika die Nobel-Tochter von Honda) beweisen. Schließlich wird vielen SUV ja nachgesagt, dass sie eher für die Stadt konzipiert sind. Doch schon bei der Einfahrt in die erste Senke kracht es gewaltig: Der hintere Stoßfänger setzt auf dem Beton auf und bricht. Im Hintergrund ist ein lautes „Ohhh!“ der Zuschauer zu hören. (Hochriskante VW-Rückwärtsfahrt geht viral – „Das ist nicht witzig“)

Fahrer demoliert SUV in Skateanlage – keine ganz billige Reparatur

Der Fahrer mit Mütze und Sonnenbrille dürfte die Aktion also schnell bereut haben – denn die Reparatur wird wohl nicht ganz billig werden. Vielleicht muss er aber auch nicht dafür aufkommen, denn zumindest äußerlich nimmt er es scheinbar ziemlich locker und kurvt weiter ganz cool mit geöffneten Fenstern und offenem Schiebedach durch die Anlage. (Cadillac kracht in Schnapsladen – Fahrer bringt kuriose Aktion)

Ob der Acura-Lenker öfter solche fragwürdigen Aktionen wagt? Der vordere linke Kotflügel weist jedenfalls eine satte Delle auf, die wohl nicht aus dem Skatepark stammt. Mit quietschenden Reifen bahnt sich der Acura MDX seinen Weg durch die Anlage. Am Schluss sieht man noch, wie zwei Männer den Schaden am Heck-Stoßfänger begutachten. Der Lenker lehnt derweil lässig am Fahrzeug. (BMW X1 parkt in Garage – Video zeigt kurioses Manöver)

Fahrer demoliert SUV in Skateanlage – „Ist ein Leihfahrzeug“

Natürlich hat das Video inzwischen eine riesige Zahl an Kommentaren gesammelt. Viele davon machen sich dabei über die kuriose Aktion in der Skateanlage lustig:

„Versucht wohl einen Acura-Sponsorvertrag zu bekommen.“

„Passt schon. Seine Frau bekommt das SUV nach der Scheidung.“

„Schafft nicht mal nen Kickflip.“

„Ist ein Leihfahrzeug.“

„Erst die Roller-Kinder, jetzt das!“

