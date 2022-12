Ozeane und Gewässer besser verstehen: NASA startet SWOT-Satelliten

Von: Patrick Klapetz

Diese Abbildung zeigt den Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-Satelliten in der Umlaufbahn mit ausgefahrenen Solarpanels und KaRIn-Instrumentenantennen. © CNES

Die NASA will am 15. Dezember 2022 seinen SWOT-Satelliten ins Weltall schicken. Er soll die gesamten Meere, Flüsse und Seen der Erde untersuchen. Dadurch sollen Prognosen zum Klimawandel verbessert werden und dabei helfen, die Gefahr von beispielsweise Dürren zu mindern.

Washington, D.C. – Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA will am Donnerstag, 15. Dezember 2022, seinen Umweltsatelliten SWOT in den Weltraum schicken. Der Satellit soll die Pegelstände von Seen, Flüssen und Meeren vom Weltall aus untersuchen. Dabei soll er eine Messgenauigkeit von bis zu vier Millimetern haben.

Für die Überwachung der Gewässer müssen Flüsse mindestens 100 Meter breit sein und die Fläche eines Sees muss mehr als sechs Hektar betragen – das entspricht der Größe von mehr als acht Fußballfeldern. Laut der NASA sollen die Instrumente Ozeanströmungen und -wirbel mit einem Durchmesser von 20 Kilometern und darüber hinaus erkennen können. Zudem kann SWOT Salzwasser- von Süßwasservorkommen unterscheiden, wie kreiszeitung.de berichtet.

SWOT-Satelliten: Globales und internationales Projekt zur Untersuchung von Meere, Flüssen und Seen

Die vier Buchstaben stehen für „Surface Water and Ocean Topography“ – also Oberflächenwasser und Meerestopografie. Die international unterstützte Mission soll global agieren. Amerikanische und französische Ozeanografen und Hydrologen der NASA und dem Centre National D‘Etudes Spatiales (CNES) haben sich mit ihren Partnern der Canadian Space Agency (CSA) und der United Kingdom Space Agency (UKSA) zusammengetan, um diese Satellitenmission zu entwickeln.

Erste Missionsphase der SWOT-Satelliten: Kalibrieren und validieren

Nach dem Start wird die Raumsonde auf eine Höhe von 857 Kilometern gebracht. Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde beispielsweise in einer Höhe von rund 400 Kilometern. In den ersten sechs Monaten befindet sich SWOT in der „Fast-Sampling“-Phase.

Die ersten 90 Tage der SWOT-Wissenschaftsmission werden in einer „Fast-Sampling“-Phase geflogen, in der bestimmte Gebiete einmal pro Tag besucht werden. Diese Phase beginnt nach einer 90-tägigen Inbetriebnahmephase für technische Überprüfungen und Anpassungen. Dieses Bild zeigt eine Karte der eintägigen Wiederholungsumlaufbahn, die während der Kalibrierungs- und Validierungsphase (CalVal) für SWOT stattfinden wird. Die Linien sind nach Zeit innerhalb der 1-tägigen Wiederholungsphase farblich kodiert. © NASA, JPL

Während dieser Zeit liegen Kalibrierungs- und Validierungszielen der an Bord befindlichen Instrumente im Vordergrund der Mission. Zudem sollen sich schnell verändernde Phänomene beobachtet werden. Die errungenen zweidimensionalen Darren der Meeresoberflächenhöhen werden dann mit bodengestützte Daten verglichen. Nach Abschluss der Phase wird der Satellit auf eine Höhe von 891 Kilometern befördert.

SWOT soll globalen Gewässer der Erde für drei Jahre überwachen

SWOT soll für die nächsten drei Jahre die globalen Gewässer der Erde überwachen. Während eines Rundfluges kann der Satellit einen 120 Kilometer breiten Streifen kartografieren. Um den ganzen Globus zu überwachen, wird SWOT elf Tage benötigen. Die errungenen Daten und Beobachtungsstreifen werden sich dabei leicht überlappen.

Die nominale Abdeckung von SWOT während seiner dreijährigen wissenschaftlichen Umlaufbahn umfasst Messungen zwischen 78°N und 78°S, die über einen Zeitraum von 21 Tagen durchgeführt werden. Die Karten zeigen die Abdeckung nach 3 Tagen (links) und den vollen 21 Tagen (Mitte) eines kompletten Zyklus. Die Farbe auf den Karten entspricht der modellierten Oberflächenströmung für jede Spur, wobei die geostrophische Oberflächengeschwindigkeit in Metern pro Sekunde angegeben ist. Die Anzahl der Beobachtungen auf einem bestimmten Breitengrad während des 21-tägigen Wiederholungszeitraums (am Beispiel des nördlichen Breitengrads) ist ganz rechts dargestellt. © C. Ubelmann, CLS (l.) und NASA, JPL (r.)

Für die NASA wird es die erste Mission zur globalen Vermessung des Oberflächenwassers der Erde sein. Anders als bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, die bereits ihre Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms im Weltall platziert hat. Mit dem MTG-I1-Satelliten schickt die ESA übrigens einen weiteren Umweltsatelliten zur Unwetterfrüherkennung ins All.

Klimawandel: Süßwasserbeobachtung hat ein gesellschaftliches Ausmaß

Warum sind Missionen wie SWOT und das Copernicus-Programm der ESA so wichtig? Laut der NASA kann die Erwärmung des Erdklimas die Bewegung von Süßwasserressourcen von Seen über Flüsse bis hin zu Stauseen tiefgreifend verändern. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

Erst wenn Institutionen und Behörden genug Daten über Süßwasservorkommen haben, können die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die Landwirtschaft, die Industrie und andere Sektoren genau beurteilt werden. Besonders in politisch instabilen Gebieten sind die Menschen oft am stärksten von Überschwemmungen und Dürren betroffen. „Angemessene Kenntnisse über Durchfluss und Abfluss sind für die Bewirtschaftung von Wasserressourcen und die Planung von Naturgefahren wie Überschwemmungen und Dürren unerlässlich“, heißt es bei der US-Raumfahrtbehörde.

Diese Vorteile soll die Südwasserbeobachtung durch SWOT bringen

Ein besseres Verständnis des globalen Wasserkreislaufs an Land

Untersuchung der Dynamik von Überschwemmungsgebieten und Feuchtgebieten, die den Hochwasserschutz und das Gleichgewicht der Ökosysteme beeinflussen

Erstellung eines globalen Inventars der Wasserressourcen, einschließlich der Flüsse, die internationale Grenzen überschreiten

Kenntnisse über die Wasserspeichermenge in Seen und Stauseen

Besseres Verständnis über die Dynamik der Flüsse

Meere besser verstehen durch Daten von SWOT-Satelliten

Bisherige Erdbeobachtungssatelliten konnten bereits einige Erkenntnisse über die Topografie der von Wasser bedeckten Gebiete liefern. Dadurch konnten Forscher Zusammenhänge zwischen dem Klima und den Meeren, einschließlich der globalen Erwärmung und des Anstiegs des Meeresspiegels, herstellen. Durch die globale Ozeanzirkulation wird das Klima der Erde im Gleichgewicht gehalten und macht unseren Planeten erst bewohnbar. Laut der NASA sind diese Beobachtungen aber zu kleinteilig, um ein globales Bild zu erstellen.

Mit den SWOT-Daten sollen verbesserte Computermodelle zur Ozeanzirkulation möglich sein. Dies soll dabei helfen, zukünftige Klimabedingungen zu prognostizieren. Außerdem sollen sie ein besseres Verständnis der Küstenprozesse liefern, um Zusammenhänge bei der Ausbreitung von Schadstoffen in der Fischerei, der Schifffahrt und der Küstenerosion zu schließen.

Wann startet der Wettersatellit SWOT?

Der Launch des SWOT-Satelliten soll mit einer Falcon 9 Trägerrakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX erfolgen. Am 15. Dezember 2022 um 12:46 Uhr (MEZ) soll die Rakete von der Militärbasis Vandenberg an der Pazifikküste starten. Die kalifornische Air Force Basis befindet sich nordwestlich von Los Angeles und Santa Barbara. Von der Stadt der Engel ist sie ungefähr 250 Kilometer entfernt.