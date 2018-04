Verzweifelte Suche! Wo ist Sylina (14)?

Verzweifelte Suche nach einem vermissten Mädchen: Wo ist Sylina Ridder (14) aus Moers? Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wurde sie Opfer eines Verbrechens? Ist sie abgehauen? Oder steckt etwas anderes hinter ihrem Verschwinden? Diese Frage stellen sich Freunde und Verwandte von Sylina Ridder (14) aus Moers. Und natürlich auch die Polizei.

Die Ermittler in NRW haben ein Foto des Mädchens herausgegeben. Und geben bekannt, dass Sylina am Donnerstag zuletzt gesehen wurde - gegen 12 Uhr, in ihrem Zuhause.

Sie werde wie folgt beschrieben, so die Polizei: „160 cm groß, braune lange Haare, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Leggins der Marke Adidas mit weißen Streifen, schwarzen Schuhe der Marke Puma mit brauner Sohle.“ Um Hinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 - 9340 wird gebeten.

mm/tz