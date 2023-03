Leiche auf Sylt entdeckt: Mordkommission ermittelt

Die Polizei entdeckt auf Sylt einen leblosen Mann in einem Auto. Hinweise erhielten die Behörden von einem Spaziergänger.

Sylt – Auf Sylt wurde am Donnerstag (16. März) eine leblose Person in einem Auto entdeckt. Laut offiziellen Angaben der Polizeidirektion Flensburg befand sich der Wagen auf einem Feldweg, an einer Gabelung der Süderstraße und der Lorens-de-Hahn Straße bei Westerland.

Ein Spaziergänger sei durch ein von Löschschaum gefülltes Auto stutzig geworden und informierte umgehend die Polizei.

Leichenfund auf Sylt: Feuerlöscher-Entleerung im Auto

Leichnam entdeckt – einen idyllischen Spaziergang an der Küste von Sylt stellt man sich sicherlich anders vor. Der Hinweisgeber hatte den richtigen Riecher, als er das benebelte Auto passierte. Dass der PKW von mehr als dem Löschschaum gefüllt gewesen ist, entdeckten Feuerwehr und Polizei nach Öffnen der Autotür am Auffindeort. Für Rettungsversuche war es zu spät: Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam vor.

Leiche auf Sylt gefunden: Der aktuelle Stand der Ermittlungen

Möglicherweise wurde der Löschschaum eingesetzt, um Spuren zu verbergen. Noch gibt es diesbezüglich allerdings keine gesicherten Erkenntnisse. Auch die Identität des Toten und die genaue Todesursache bleiben vorerst unbekannt.

Eine Obduktion soll Klarheit verschaffen. Noch am Donnerstagabend wurde der Leichnam nach Kiel verbracht. Ebenso werden Spuren des Autos, in dem er aufgefunden worden ist, auf dem Festland gesichert. Zudem haben die Mordkommission K1 aus Flensburg sowie die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, bestätigt die Polizeidirektion.

