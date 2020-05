Coronavirus-Party auf Sylt: Betrunkene fackeln Strandkörbe ab

Es ist bloß noch ein Haufen Asche übrig von den 14 Strandkörben am Strand von Westerland auf Sylt. Eine Coronavirus-Party lief aus dem Ruder.

Sylt/Westerland - Unbekannte haben ein Feuer-Chaos am Strand von Westerland auf der Insel Sylt hinterlassen. In der Mittwochnacht feierten sie ausgelassen und hinterließen ihren Müll auf dem Sand. Doch nicht nur das: Die Meute zündete Strandkörbe an. Ganze 14 Stück standen in der Nacht in Flammen, brannten ab. Ein Spaziergänger sah das Feuer in der Nacht und benachrichtigte die Feuerwehr*. 24hamburg.de berichtet über den Brand auf Sylt*. Über die Täter ist bisher nichts bekannt. Sylt erlaubt den Insel-Tourismus wieder*, demnach erhöht sich die Zahl potenzieller Verdächtiger immens.

