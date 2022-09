Sylt-Punks schrieben Schäuble eine Mail, der stieß mit Vorschlag auf taube Ohren

Wolfgang Schäuble im September beim 35. Bundesparteitag der CDU in Hannover. © IMAGO/Ulrich Stamm / Future Image

Bewohner des Punk-Protestcamps auf Sylt hatten Wolfgang Schäuble im Sommer um ein Gespräch gebeten. Der CDU-Politiker nahm die Einladung an - und versuchte es gleich mit einer Jobvermittlung.

Sylt - Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble wollte im Sommer eigentlich nur Urlaub auf Sylt machen. Doch ein Mann schrieb ihm per E-Mail, er sei im Zeltlager vor dem Rathaus in Westerland und wolle gerne ein Gespräch mit dem Politiker führen. Einem Bericht des Tagesspiegels vom Freitag zufolge nahm Schäuble die Einladung kurzerhand an und versuchte bei der Gelegenheit sogar, den Bewohnern des Punk-Protestcamps einen Job zu vermitteln.

Darum ging es in dem Gespräch der Camp-Bewohner und des CDU-Politikers

Die Einführung des Neun-Euro-Tickets in Deutschland nahmen im Sommer auch zahlreiche Punks zum Anlass, nach Sylt zu reisen. Viele blieben wochenlang auf der „Insel der Reichen“ und zelteten dort vor dem Rathaus in Westerland. Wolfgang Schäuble kam im Sommer ebenfalls nach Sylt, um Urlaub zu machen. Das erfuhren die Zeltenden und schrieben dem Politiker eine E-Mail. „Sie wollten wissen, ob ich bereit sei, mit ihnen ein Gespräch zu führen“, erzählte Schäuble, der am Sonntag 80 Jahre alt wird, im Gespräch mit dem Tagesspiegel. In der Mail stand eine Telefonnummer des Absenders, die der CDU-Politiker kurzerhand anrief. „Damit hatte er nicht gerechnet“, so Schäuble.

Die Bewohner des Punk-Protestcamps hatten einen Tisch für den Politiker aufgestellt - mit Kaffee, Milch, Wasser, Apfelsaft. Auf einem Bild der Sylter Rundschau von dem Zusammentreffen sieht man Schäuble in einem pinken Poloshirt und einem Basecap auf dem Kopf in ein Mikrofon sprechen. Daneben sitzen zwei Punks auf Stühlen, einer von ihnen hält Notizen in der Hand. „Wir haben dann eineinhalb Stunden kontrovers debattiert“, berichtete der frühere Bundesminister von dem Treffen. Es sei um die „Gentrifizierung von Städten und nationalen Urlaubszielen wie Sylt“ gegangen, sagte eine Kreissprecherin dem Hamburger Abendblatt. Hauptsächlich sei darüber diskutiert worden, dass Sylt nicht allein den Reichen gehöre, formulierte der ehemalige Finanzminister Schäuble den Inhalt der Debatte.

Geldprobleme? CDU-Politiker Schäuble versuchte Punks auf Sylt Jobs zu vermitteln

Ein Gruppe Punks im Juni beim Schlendern durch die Fußgängerzone von Westerland auf Sylt. © picture alliance/dpa | Axel Heimken

In dem Gespräch zwischen Schäuble und den Punks ging es unter anderem auch um die auf Sylt erhobene Kurtaxe. Laut Angaben der Stadt ermöglicht diese ein „kostenfreies Angebot an Konzerten, Sportveranstaltungen, Vorträgen und Kinderprogrammen.“ Doch die Zeltenden wollten diese Taxe offenbar nicht zahlen, erzählte Schäuble. „Da war ich nicht mit ihnen einer Meinung“, berichtete der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte der Bundesrepublik. „Ich habe ihnen gesagt, wenn sie Geldprobleme hätten, könnte ich Ihnen vielleicht einen Aushilfsjob vermitteln.“ Die Resonanz auf das Angebot sei allerdings gering gewesen. Die Gründe dafür gingen aus dem Bericht zunächst nicht hervor.

Das Protestcamp auf Sylt hatte als Sammelpunkt für Kundgebungen und dauerhafter Aufenthaltsbereich gedient. Da mit dem Camp am Rathaus von Westerland politische Forderungen vertreten wurden, erkannte es der Kreis Nordfriesland trotz Beschwerden zunächst für rund einen Monat als Versammlung an, die unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stand. Eine Verlängerung über den 31. August hinaus lehnten der Kreis zuletzt jedoch unter Verweis auf eine veränderte Interessenabwägung und die Notwendigkeit zum Schutz der Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner ab. Hauptargumente waren schlechte sanitäre Zustände rund um das Camp und dauerhafte Lärmbelästigung. Die letzten verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner des Punk-Protestcamps hatten am vergangenen Mittwoch friedlich das Lager geräumt. Die Auflösung war von den Behörden zuvor angeordnet und gerichtlich bestätigt worden. (AFP/dpa/bme).