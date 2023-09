Stärkster Taifun seit 1949: „Saola“ fordert 55 Verletzte in Hongkong

Von: Robin Dittrich

Starke Regenfälle und Windböen erreichten in der Nacht auf Samstag die Küsten Hongkongs und Chinas. Wetterdienste fordern eine erhöhte Wachsamkeit.

Hongkong – In Hongkong treten regelmäßig Taifune auf, in diesem Jahr bereits neunmal. Der Taifun „Saola“ könnte jedoch der schlimmste seit 70 Jahren sein, warnten die Wetterdienste.

„Saola“ trifft auf Hongkong: Behörden warnten vor stärksten Taifun seit 1949

Bereits am Freitag warnten die Behörden vor dem Taifun „Saola“, der auf Hongkong und Südchina zurollte. Als Taifun wird ein tropischer Wirbelsturm in Ost- und Südasien sowie im Nordwest-Pazifik bezeichnet. Am Freitag gab der Parteichef der südchinesischen Provinz Guangdong, Huang Kunming, bekannt, dass „starke Winde, sintflutartige Regenfälle und riesige Wellen“ erwartet werden.

Der Taifun „Saola“ traf mit starken Winden und Regen auf die Küstengewässer Hongkongs. © Daniel Ceng/dpa

Wie dieser weiter kommentierte, bestand „ein hohes Risiko für schwere Katastrophen.“ Die Behörden sollten alles dafür tun, „um den harten Kampf gegen den Taifun zu gewinnen“, zitierte ihn die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Wie der chinesische Wetterdienst zudem warnte, könnte es sich bei „Saola“ um den stärksten Taifun in der Region seit 1949 handeln. Von den Behörden wurde die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Auch in Europa kommen immer mehr Wirbelstürme vor.

Taifun „Saola“ kam in der Nacht zu Samstag in Hongkong an

„Saola“ traf in der Nacht auf Samstag auf die Küstengewässer Südchinas und Hongkongs. Bisher wurden 55 Verletzte in Hongkong gemeldet, die sich in Krankenhäusern behandeln lassen mussten. Knapp 500 weitere Menschen suchten während des Sturms Zuflucht in Notunterkünften, wie die Hongkonger Behörden am Samstagmorgen berichteten. An den Küstenregionen zeigten sich schwere Sturmschäden: So stürzten rund 80 Bäume um, ein Dutzend Fälle von Überschwemmungen wurden gemeldet.

Bereits am Freitag wurde eine Vielzahl an Kindergärten, Schulen und Büros geschlossen. Bürger wurden angewiesen, das Haus ab Freitagnachmittag nicht mehr zu verlassen. „Saola“ ist bereits der neunte Taifun in der Region. Obwohl sich die Lage in Hongkong am Samstagmorgen etwas entspannte, warnte der lokale Wetterdienst vor einer vorschnellen Entspannung. Die Hongkonger Öffentlichkeit wurde aufgefordert, weiter wachsam zu bleiben. In Deutschland kommt es ebenfalls häufiger zu Extremwetter-Ereignissen. (rd mit dpa)