Tanken in Österreich: Lohnt das noch? Auch im Nachbarland bahnt sich Spritpreis-Schock an

Von: Marcus Giebel

Günstiger als in Deutschland, teurer als in anderen Nachbarländern: In Österreich ziehen die Spritpreise wegen der CO2-Steuer an. © IMAGO / Manfred Segerer

In Deutschland schlucken Autofahrer beim Blick auf die Spritpreise nach Ende des Tankrabatts. Einige Nachbarländer haben es da besser. Doch auch in Österreich wird Benzin demnächst teurer.

München - Mit dem Ende des Tankrabatts vor einer Woche sind in Deutschland auch Spritpreise unter zwei Euro pro Liter vorerst wieder Geschichte. Oder zumindest die Ausnahme. Denn nun schlägt die Energiekrise an den Zapfsäulen wieder voll durch. Wohl dem, der grenznah wohnt oder arbeitet und das Auto in Nachbarländern volltanken kann, ohne große Umwege in Kauf nehmen zu müssen.

Für Bayern heißt das in erster Linie: Österreich oder Tschechien. Allerding: Im Sommer lagen die Spritpreise in der Alpenrepublik teilweise sogar höher als hierzulande. Aktuell werden dort laut ÖAMTC - also dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Club - im Schnitt 1,95 Euro für Diesel und 1,73 Euro für Super aufgerufen. Zum Vergleich. Für Deutschland weist der ADAC 2,15 Euro für Diesel auf und 1,99 Euro für Super E10, die günstigere Super-Variante.

Spritpreise in Deutschland: ADAC kritisiert schlagartiges Ansteigen nach Ende des Tankrabatts

Da kann sich ein kleiner Trip über die Grenze schonmal lohnen. Der ADAC jedenfalls kritisierte die Mineralölkonzerne, weil diese die Preise schon in der zweiten Augusthälfte deutlich angezogen hätten. Also noch zu Zeiten des Tankrabatts. Ziel sei es wohl gewesen, „sich ein auskömmliches Preispolster zu verschaffen“. Moniert wird vom größten Automobilclub Deutschlands, der mehr als 21 Millionen Menschen vertritt, auch, „dass die Preise zum Monatswechsel schlagartig angestiegen sind, obwohl angesichts des noch niedriger besteuerten Kraftstoffvorrats in den Tankstellentanks eine sukzessive Erhöhung erwartbar gewesen wäre“.

Einen Preissprung erwarten Experten allerdings auch in Österreich. So berichtet heute.at, „in weniger als einem Monat“ würde für Diesel und Super „neun beziehungsweise acht Cent“ mehr pro Liter verlangt werden. Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC, vermutet „im Oktober aufgrund der zusätzlichen Co2-Bepreisung wieder Dieselpreise von knapp über zwei Euro“.

Die sogenannte Co2-Steuer gilt als Kernstück der ökosozialen Steuerreform in Österreich aus dem Oktober 2021. Der ursprüngliche Plan sah vor, für Co2-Emissionen bereits ab Juli 2022 30 Euro pro Tonne aufzurufen. Im Zuge eines Entlastungspakets wurde die Preisanhebung auf Oktober verschoben. Damit hätte Österreich an den Zapfsäulen zwar noch keine deutschen Verhältnisse, aber dennoch käme eine deutliche Mehrbelastung auf die Fahrer zu.

Tanktourismus in Österreich? Co2-Steuer sorgt für höhere Preise - Experten warnen vor Kostenbelastung

Die Autorevue schreibt sogar: „Geben die Hersteller den Preis direkt an die Verbraucher:innen weiter, kommen noch 20 Prozent Mehrwertsteuer dazu - das entspricht also insgesamt 36 Euro pro Tonne Co2.“ Da der Co2-Preis Jahr für Jahr angehoben werden soll, würde allein dadurch der Benzin-Preis im Vergleich zum aktuellen Stand bis 2025 um 14,1 Cent pro Liter anziehen, der von Diesel um 16,2 Cent pro Liter.

Dabei warnt ÖAMTC-Experte Grasslober bereits jetzt: „Die Kostenbelastung für die Konsumenten sollte nicht noch weiter in die Höhe getrieben werden.“ Sollte die Regierung an der Einführung der zusätzlichen Co2-Besteuerung festhalten, müsste daher die Mineralölsteuer im selben Ausmaß reduziert werden: „So würde sich die Preisspirale nicht weiter in lichte Höhe drehen.“

Tanken in Österreich? Experten verweisen auf günstigere Preise in Italien, Slowenien und Kroatien

Bereits im Juli waren die Spritpreise für Diesel in Österreich laut ÖAMTC auf ein zuvor nie erreichtes Niveau geklettert. Demnach wies die offizielle Spritpreisdatenbank der E-Control für den Liter Super im Schnitt 2,02 Euro aus, für Diesel sogar 2,03 Euro. Binnen eines Jahres sei Super um 55 Prozent teurer geworden, Diesel sogar um 64 Prozent. Oder in absoluten Zahlen: Eine 50-Liter-Tankfüllung war im Juli 2022 um 40 Euro teurer als zwölf Monate zuvor.

So bringt auch der ÖAMTC einen Preisvergleich mit den Nachbarländern ins Spiel. Auf der Seite heißt es: „Aufgrund von Preisdeckelungen oder Steuersenkungen in Italien, Slowenien oder auch Kroatien ist das Tanken in diesen Ländern durchaus günstiger als in Österreich. Wer sich also auf den Weg in den Süden macht, sollte vor der Rückreise noch einen Tankstopp einlegen.“

Es könnte also durchaus sein, dass deutsche Autofahrer zum Tanken nach Österreich ausweichen, während die Bürger des Nachbarlandes den Durst ihrer Fahrzeuge lieber in Italien stillen. So heftig die Energiekrise Europa auch trifft, so kurios können die Folgen sein. (mg)