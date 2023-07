Verheerende Waldbrände in Italien: Drohne erwischt Brandstifter auf frischer Tat

Von: Bettina Menzel

Teilen

Waldbrände am 25. Juli 2023 in Sizilien bei Monte Gradara. Auch in der italienischen Region Kalabrien brannte es. © IMAGO/Fotogramma/IPA/ABACAPRESS

Bis zu sechs von zehn Feuern in Italien werden absichtlich gelegt. Eine Drohne ertappte einen der Brandstifter nun auf frischer Tat, die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Catanzaro – In der süditalienischen Region Kalabrien wüten seit Anfang Juli verheerende Waldbrände. Bei den Polizeiermittlungen helfen jetzt Drohnen. Das unbemannte Fluggerät ertappte während eines Fluges über ein abgelegenes Feld einen Brandstifter auf frischer Tat. Der Mann versuchte noch, die Drohne mit Steinen abzuwehren – vergeblich. Der mutmaßliche Serientäter erhielt eine Anzeige.

Waldbrände in Italien: Drohne ertappt Brandstifter auf frischer Tat

Laut dem Präsidenten von Kalabrien, Roberto Occhiuto, sind in der Region 30 Drohnen im Einsatz, um die Waldbrände zu überwachen. Eines dieser Geräte erzielte nun den entscheidenden Ermittlungserfolg, als es eine Person entdeckte, die auf einem Motorrad vor einem immer größer werdenden Feuer floh. Der Drohnenpilot verfolgte den Mann bis zu einem abgelegenen Bauernhaus, wo die Polizei den Brandstifter festnehmen konnte. Der Verdächtige hatte zwischenzeitlich erfolglos versucht, das Fluggerät mit Steinen zum Absturz zu bringen.

„Kalabrien ist eine zivilisierte Region, aber es gibt auch einige Schwachköpfe, die in den Wäldern Feuer legen, wie dieser Brandstifter, den wir gestern gefasst haben“, sagte Roberto Occhiuto in einem am Montag auf Facebook veröffentlichten Video. Der 47-jährige Anwohner sei „gefasst, verfolgt und angezeigt“ worden, schrieb der Politiker dazu und betonte im Video, dass seine Region eine „Null-Toleranz“-Politik gegenüber Brandstiftern verfolge. „Letztes Jahr haben wir in Kalabrien 22 Brandstifter gefasst“, sagte Kalabriens Präsident dem britischen Sender BBC.

Bei den Feuern in Italien kamen allein seit Ende der vergangenen Woche mindestens drei Menschen ums Leben. Die Brände zerstörten teilweise auch Felder und damit wichtige Agrar-Einnahmen. Der für die italienische Wirtschaft bedeutende Tourismussektor wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. So war etwa der Flughafen auf Sizilien aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise geschlossen und Touristen flohen an Italiens Küsten vor den Feuern.

Brände in Italien: Sechs von zehn Feuern durch Brandstiftung ausgelöst

Im Süden Italiens – zwischen Sizilien, Sardinien, Apulien und Kalabrien – rückten die Feuerwehrleute seit vergangenem Sonntag über 3200 Mal aus. Viele der Waldbrände sind laut italienischem Zivilschutz vermeidbar, ein Großteil wird durch fahrlässiges oder gar vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst. Die Agrarvereinigung Coldiretti geht sogar davon aus, dass sechs von zehn Bränden in Italien durch Brandstiftung entstanden sind. Die Trockenheit nach der Hitzeperiode begünstigte die rasante Ausbreitung der Feuer noch.

Warum jemand zum Brandstifter wird, kann verschiedene Gründe haben. Geltung, Vergeltung, Anerkennung und Aufmerksamkeit nennt Michaela Schätz vom Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung gegenüber der Hessenschau als mögliche Gründe. Die Professorin an der Psychologischen Hochschule Berlin, Rebecca Bondü, sieht in einem Gespräch mit dem Spiegel Vandalismus, Rache oder Psychosen als Hauptmotive. Teilweise würden auch Feuerwehrleute selbst die Brände legen und dann vor Ort Bewunderung für das Löschen erhalten.