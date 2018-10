Tatort-Star enthüllt Intimes aus ihrer Ehe: „Nicht deine Bedürfnisse befriedigen“

Treue in der Ehe scheint „Tatort“-Darstellerin Anna Schudt nicht allzu wichtig zu sein. Das enthüllte die TV-Kommissarin jetzt in einem Interview.

München - Für die meisten Paare steht Treue in einer Beziehung an erster Stelle. In einem Interview hat sich nun die deutsche Schauspielerin Anna Schudt über Offenheit in der Ehe geäußert und macht mit einem bemerkenswerten Statement von sich reden. Die „Tatort“-Kommissarin bekundete, dass es nicht weiter schlimm für sie sei, wenn ihr Mann fremdgehen würde.

"Das interessiert mich überhaupt nicht", lässt die Mutter dreier Söhne in der Zeitschrift Bunte verlauten. Offenbar ist sie sich auch bewusst, dass diese Akzeptanz wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. „Ich bin da sehr tolerant", führt die Protagonistin des Dortmunder Ermittlerteams aus.

+ Anna Schudt mit ihrem Ehemann. © picture alliance / dpa / Henning Kaiser

Fremdgehen in der Ehe? „Ich kann gerade nicht deine Bedürfnisse befriedigen“

Speziell während ihrer jüngsten Schwangerschaft und der darauffolgenden Stillzeit habe Anna Schudt ihrem Mann, dem Schauspieler Moritz Führmann, mitgeteilt: "Mach, was du willst. Ich kann gerade nicht dafür verantwortlich sein, deine Bedürfnisse zu befriedigen."

Bereits seit sieben Jahren ist das Ehepaar miteinander verheiratet, die Familie lebt in Dortmund. Anna Schudt ist seit 2012 als alleinstehende Kommissarin Martina Bönisch im Ermittlungsteam der "Tatort"-Reihe zu sehen.

+ Das Team des Dortmunder Tatorts. © picture alliance / Rolf Vennenbe / Rolf Vennenbernd

Im Sommer begrüßte die 44-Jährige ein neues Mitglied beim Dortmunder Tatort: Rick Okon ist seitdem als Hauptkommissar Jan Pawlak im Ruhrgebiet im Einsatz. Zuvor hatte der 28-Jährige bereits eine Nebenrolle in der Erfolgsreihe.

