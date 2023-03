„Tatort“-Schauspieler tot: Robert Gallinowski stirbt „überraschend“ mit nur 53 Jahren

Von: Richard Strobl

Schauspieler Robert Gallinowski als Peter Brochalke am 22.05.2012 im Theaterstück VON HINTEN DURCH DIE BRUST INS AUGE im Berliner Renaissance Theater © IMAGO / Scherf

Schauspieler Robert Gallinowksi ist tot. Er ist durch Auftritt in Serien wie „Tatort“ oder „Der Dicke“ bekannt. Gallinowski wurde 53 Jahre alt.

Berlin - Die deutsche Schauspiel-Welt trauert um Robert Gallinowski. Er ist im März 2023 im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Gallinowskis Agentin bestätigte der SZ gegenüber demnach den Tod des Schauspielers. Er soll „überraschend“ gestorben sein. Über die genaue Todesursache ist aktuell nichts bekannt.

Gallinowskis hatte Rollen in etlichen Kriminalserien im deutschen Fernsehen. Zumeist verkörperte er einen Bösewicht, harten Kerl oder Verdächtigen. Dazu trugen sein teils finsterer Blick und seine bullige Figur bei. Zu sehen war Gallinowski etwa in mehreren Folgen des „Tatorts“, in „Die Kanzlei“, „In aller Freundschaft“, „Dogs of Berlin“, Donna Leon“, „SOKO, „Wolffs Revier“ und „Polizeiruf 110“. Ab 2009 war er in insgesamt acht Folgen als Hauptkommissar Ole Hansen in „Der Dicke“ zu sehen.

Doch Gallinowski war nicht nur TV-Darsteller, sondern studierter Schauspieler, Theaterdarsteller, Maler, Lyriker und Hörspielsprecher.

Robert Gallinowski ist tot: Schauspieler seit 1993 im TV zu sehen

Geboren wurde er 1969 in Aachen und studierte zwischen 1990 und 1993 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Es folgten Engagements am Theater Bonn, dem Hamburger Schauspielhaus, der Bayerischen Staatsoper in München sowie der Berliner Volksbühne.

Robert Gallinowski (3.vl) bei einem Settermin für die Neuverfilmung Des Romanes „Nackt unter Wölfen“ in einen ehemaligen Lager in der Nähe von Prag. © IMAGO / pictureteam

Den ersten TV-Auftritt hatte Gallinowski bereits im Jahr 1993 in der Serie „Polizeiruf 110“.

Bis 2016 war Robert Gallinowski mit der Schauspielkollegin Dagmar Manzel verheiratet. Er lebte zuletzt in Berlin.