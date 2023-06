Teil von Autobahn in US-Stadt Philadelphia stürzt ein

Feuerwehrleute stehen in der Nähe des zusammengebrochenen Teils der I-95. © Uncredited/Philadelphia Fire Department/AP/dpa

In der Unterführung einer vielbefahrenen Autobahn bricht ein Feuer aus. Daraufhin stürzt ein Teil der Schnellstraße ein. Ob es Verletzte gibt, wurde zunächst nicht bekannt.

Philadelphia/Washington - In der US-Stadt Philadelphia ist am Sonntag ein erhöhter Teil der vielbefahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug in Brand geraten, was wiederum den Einsturz des darübergelegenen Autobahn-Stücks ausgelöst habe. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg schrieb auf Twitter, ein Tanklaster habe gebrannt. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

In der Umgebung der Unglücksstelle wurde der Verkehr auf der Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Autobahn I-95 ist eine wesentliche Verkehrsader an der US-Ostküste und verbindet Großstädte wie Miami, Washington, Philadelphia und New York. Die wichtige Nord-Süd-Achse erstreckt sich vom südlichen Bundesstaat Florida bis nahe an die nördliche Grenze der USA zu Kanada.

Auch Buttigieg betonte, es handele sich um eine wichtige Verkehrsader sowohl für Personen als auch für Güter. „Die Sperrung wird erhebliche Auswirkungen auf die Stadt und die Region haben, bis der Wiederaufbau und die Wiederherstellung abgeschlossen sind.“ Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, schrieb auf Twitter, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert, und Mitarbeiter der Regierungszentrale stünden in Kontakt mit den örtlichen Behörden. dpa