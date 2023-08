Lotto-Jackpot von über 70 Millionen Euro geknackt

Von: Victoria Krumbeck

Ein Lottogewinn von 72 Millionen Euro ging nach Österreich. Die Summe teilt sich jedoch auf alle Bundesländer auf, in denen die 38 Gewinner leben.

Wien/München — Viele Menschen haben einen Traum: Einmal im Leben die richtigen Zahlen tippen. Lotterien werben regelmäßig mit Rekordsummen. Mit verhältnismäßig wenig Einsatz können Spielteilnehmer gleich mehrere Millionen Euro erhalten. Doch dass hohe Gewinne nicht immer gut für einen Menschen sind, zeigte ein Mann aus Schottland. In Österreich konnten sich gleich 38 Personen über den Gewinn von 72 Millionen Euro freuen. Doch nicht jeder bekam gleich viel.

72 Millionen Euro im Lotto: 38 Österreicher teilen sich Gewinn

Die Ziehung der länderübergreifenden europäischen Lotterie „EuroMillions“ am 1. August 2023 wird einigen Spielern aus Österreich noch in Erinnerung bleiben. Mit 72 Millionen Euro ist es gleichzeitig auch noch die höchste Glücksspielsumme, die je in Österreich gewonnen wurde. Zusätzlich ist es auch das erste Mal, dass sich 38 Menschen über einen Gewinn freuen können, wie die Lottospielseite win2day.at informierte.

Ein EuroMillions Lotterielos. In Österreich dürfen sich 38 Personen über einen Millionengewinn freuen. © Jakub Porzycki/IMAGO

Die unterschiedlichen Summen kommen aufgrund verschiedener Anteile zustande. Bei der sogenannten „Chance XXL“ wird ein Anteil von 63 Anteile an 378 Tipps zu einem Preis von 15,20 Euro erworben. Vier Spieler, die fünf Anteile kauften, erhielten einen Betrag von 5,73 Millionen Euro, die restlichen Spieler gewannen jeweils 1,15 Millionen Euro.

Lotto-Gewinner in allen Bundesländern: 38 Personen teilen sich 72 Millionen

Die Anteile teilen sich auf alle Bundesländer auf, wie „EuroMillions“ in einer Mitteilung verkündete:

Neun Anteile gehen nach Wien (sieben Gewinner)

Zwölf nach Vorarlberg (fünf Gewinner)

Elf nach Oberösterreich (sieben Gewinner)

Acht an die Spielseite win2day (vier Gewinner)

Fünf nach Niederösterreich (fünf Gewinner)

Vier nach Salzburg (zwei Gewinner)

Acht an die Steiermark (zwei Gewinner)

Drei nach Tirol (drei Gewinner)

Zwei Anteile ins Burgenland

Ein Anteil nach Kärnten

Der „EuroMillions“-Jackpot wurde bereits 16 Mail in Österreich geknackt, wie die Spielseite informierte. Erst vor fünf Jahren gewann eine Person 45,4 Millionen Euro. Den Rekord hält jedoch ein Kärntner, der 55,6 Millionen Euro im Jahr 2008 gewann. Allerdings scheint nicht jeder sein großes Glück in der Gewinnsumme zu finden. Ein Lotto-Gewinner aus den USA bereute es, den Lottoschein nicht zerrissen zu haben. (vk)