Mysteriöse Crash-Fotos auf Handys von verängstigen Passagieren geschickt – Flugzeug bricht Start ab

Anadolu Jet (Archivfoto) mit 160 Passagieren an Bord bricht Start ab. © Nicolas Economou/imago

Ein Flugzeug war bereits auf dem Weg zu Startposition am Flughafen in Tel Aviv, dann brach der Kapitän den Start ab. Passagiere hatten Fotos von einem Flugzeugabsturz auf ihren Handys erhalten.

Tel Aviv – Der Anadolu Jet Boeing 737 mit 160 Passagieren an Bord rollte auf dem Flughafen Ben Gurion, als sich der Vorfall ereignete. Das Flugzeug einer Tochtergesellschaft von Turkish Airlines war auf dem Weg zur Startposition, dann brach der Kapitän den Start ab und kehrte zum Terminal zurück. Das teilte der Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv (Israel) am Dienstag mit.

Kurz vor dem Start – Absturz-Fotos über „Air Drop“ verschickt

Zuvor sollen Passagiere an Bord sollen Fotos von einem Flugzeugabsturz auf ihren Handys erhalten und die Crew darüber informiert haben. Wie die israelische Nachrichtenseite ynet schreibt, wurden die Fotos von einem Passagier über die „Air Drop“-Funktion von Apple versendet. Demnach hätten nur iPhone-Nutzer die Fotos empfangen. Über „Air Drop“ ist es möglich Dateien über kurze Entfernung zu anderen Apple-Geräten zu senden. Die Bilder sollten demnach den Absturz eines türkischen Flugzeugs in den Niederlanden im Jahr 2009 und einen Absturz in San Francisco im Jahr 2013 gezeigt haben.

Ein Sprecher von Turkish Airlines bestätigte der deutschen Nachrichtenagentur dpa den Vorfall. Der Flieger sollte demnach nach Istanbul fliegen. Der israelische Rundfunk berichtete unter Berufung auf den Flughafen, die Quelle der versandten Fotos habe sich im Flugzeug befunden. Es handele sich nicht um eine Cyber-Attacke. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Der Flughafen äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht dazu.

Der Flughafen teilte zudem mit, die Passagiere und ihr Gepäck würden im Moment erneut überprüft. Sollte sich herausstellen, dass keine Gefährdung bestehe, werde der Abflug genehmigt. Mehrere junge Israelis sollen laut BBC als Verdächtige identifiziert und verhört worden sein. Das Flugzeug startete mit fünf Stunden Verspätung, nachdem es zum Abflug freigegeben worden war. (ml mit Material der dpa)