Nachrichten aus dem All? Größtes Teleskop der Welt empfängt mysteriöse Signale

Von: Lukas Einkammerer

Das größte Teleskop der Welt soll in China unerklärliche Signale aus dem Weltall aufgenommen haben. Handelt es sich dabei um einen Beweis für außerirdisches Leben?

Peking - Die Frage, ob es Leben im Weltall gibt, ist eines der größten Mysterien der Menschheit. Ob wir allein oder nicht in den unendlichen Weiten sind, kann so aber leider noch niemand sagen. Klar, es gibt tausende und abertausende spannenden Theorien - die von den vielen modernen Hollywood-Geschichten über Weltraumexpeditionen und Alien-Zivilisationen nur noch angefeuert werden - der erste Kontakt lässt aber noch immer auf sich warten.

Letzten Winter startete das James Webb Telescope, der fortschrittlichste Space-Erkunder seiner Art, eine lange Reise in die Tiefen des Alls, unter anderem um nach neuen, vielleicht sogar erdähnlichen, Planeten zu suchen. Während das milliardenteure Gerät an den Sternen vorbeizieht, tut sich aber auch hier auf Erden so einiges. Denn ein Teleskop in einer chinesischen Forschungseinrichtung soll mysteriöse Signale aufgefasst haben. Könnte es tatsächlich so weit sein? Hören wir endlich Botschaften aus dem Weltraum?

Auf der Suche nach Leben aus dem All: Das „Sky Eye“ Teleskop im Südwesten Chinas. © dpa/Ou Donggu

Teleskop in China empfängt Signale aus dem All: Bericht aus dem Internet verschwunden?

Wie das amerikanische Nachrichtenunternehmen Bloomberg informiert, soll ein Bericht auf der chinesischen Publikation Science and Technology Daily von einer bahnbrechenden Entdeckung sprechen. So soll Sky Eye, das weltweit größte Radioteleskop, elektromagnetische Signale aus dem Weltall empfangen haben, die durchaus auf außerirdisches Leben hindeuten könnten.

Bevor alle Weltall-Fans nun aber Freudentränen weinen, leider ein paar schlechte Nachrichten. Denn der Bericht, der sich nach Veröffentlichung wie ein Lauffeuer in den Medien verbreitete, ist inzwischen wieder gelöscht worden und auf der, von der chinesischen Regierung unterstützen, Website nicht mehr auffindbar. Ob das bedeutet, dass es sich bei den Signalen um einen Fehltreffer gehandelt hat, ist nicht bekannt. Grund zur Hoffnung, dass an der bahnbrechenden Entdeckung des Sky Eye Teleskops etwas dran ist, besteht also möglicherweise auch weiterhin.

Teleskop in China empfängt Signale aus dem All: Sky Eye sucht nach außerirdischem Leben

Das Teleskop Sky Eye, das einen beachtlichen Durchmesser von 500 Metern hat, sucht bereits seit zwei Jahren nach Spuren außerirdischen Lebens. Laut Bloomberg soll in dem verschwundenen Bericht die Rede von mehreren mysteriösen Signalen gewesen sein - die sowohl 2020 als auch 2022 gemessen wurden. Allerdings soll auch angemerkt worden sein, dass es sich dabei auch nur um Störungen gehandelt haben könnte. Man kann nur hoffen, dass dies nicht der Fall ist und die Signale tatsächlich einen Ursprung im Weltall haben. Wer weiß - vielleicht meldet sich das Team des Sky Eye ja schon bald mit aufregenden Updates. Das wäre doch echt mal was. (le)

