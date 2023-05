Wetter-Wende nach Blitz-Sommer – Meteorologen wagen erste Pfingstprognose

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Das Wochenende zeigt sich mit sommerlichen Temperaturen. Zu Beginn der Woche stehen dann Unwetter und Gewitter an. Gibt es dafür Sonnenschein an Pfingsten?

München – Während am Wochenende stellenweise der Sommer mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen vorbeigeschaut hat, startet das Wetter zu Beginn der neuen Woche ziemlich ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montag (22. Mai) und Dienstag (23. Mai) regional vor heftigen Gewittern sowie Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, vor allem im Norden und Südwesten. Aber auch in Bayern gibt es Unwetter-Warnungen.

„Die Luftmasse ist schwül, sie ist sehr drückend“, erklärte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Nachdem es am Montag gewitterig wird, sollen sich die Gewitter am Dienstag nochmal ausdehnen, hieß es. Hier werden am Dienstag Gewitter erwartet:

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Wetter-Prognose in Deutschland: „Die Achterbahnfahrt der Temperaturen dauert an“

Schmuddelig und nass wird es auch am Mittwoch (24. Mai) in einigen Regionen. Südlich der Donau erwartet der DWD dichte Regenwolken, auch an den Alpen sind Gewitter mit Starkregen möglich. Vereinzelte Schauer könnte es zudem im Nordwesten und Osten geben. Von Südwesten bis nach Mitteldeutschland soll es dagegen anhaltend sonnig und meist trocken bleiben.

Wetter-Experten zufolge soll es an Pfingsten überwiegend freundlich und sonnig werden. © Thomas Warnack/dpa

Immerhin wird es nicht mehr ganz so kalt. Die Temperaturen sollen dem DWD zufolge bei maximal 16 bis 22 Grad liegen. In der Nacht zum Donnerstag (25. Mai) liegen die Tiefstwerte zwischen 4 und 11 Grad. Im Tagesverlauf sind noch vereinzelt Schauer möglich, im Südwesten und Norden soll es aber größtenteils trocken bleiben. Die Temperaturen klettern dann auf 17 bis 24 Grad. „Die Achterbahnfahrt der Temperaturen dauert an“, sagte Jung – zumindest aber auf einem höheren Niveau als zuletzt.

Wetter in Deutschland: Meteorologen wagen Prognose für Pfingsten

Zum Wochenende hin soll es dann etwas aufklaren, die sommerlichen Temperaturen bleiben. Laut DWD wird es am Freitag (26. Mai) und Samstag (27. Mai) heiter bis sonnig und trocken. Lediglich im Osten des Landes könnte es am Freitag auch mal dichtere Wolken geben. Im Norden werden 16 bis 22 Grad, sonst 20 bis 25 Grad erwartet.

Für Pfingsten wagen die Meteorologen eine erste Prognose. Am Sonntag (28. Mai) könnte es lediglich am Alpenrand und an der See leichten Regen geben. Für den Rest der Bundesrepublik sind wenige Wolken und viel Sonne gemeldet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 26 Grad. Dann werde es langsam auch wieder wärmer. Urlauber, die über Pfingsten verreisen, scheinen also erstmal aufatmen zu können. Ein italienischer Badeort bereitet sich bereits auf einen Touristenansturm an Pfingsten vor. Für den Sommer gibt es ebenfalls erste Wetter-Prognosen. (kas/dpa)