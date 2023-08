Waldbrände auf Teneriffa: „Feuer ist außer Kontrolle“ – weitere Dörfer evakuiert

Von: Bettina Menzel

Dienstagnacht brachen auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa Feuer aus, die sich immer weiter ausbreiten. Die Brände sind „außer Kontrolle“.

Update vom 17. August 2023, 7.31 Uhr: Über 250 Feuerwehrleute und 13 Flugzeuge und Hubschrauber kämpfen gegen die Flammen auf der Ferieninsel. Fernando Clavijo, Präsident der Regionalregierung der Kanaren, erklärte am Mittwochabend vor Journalisten: „Das Feuer ist außer Kontrolle, die Situation ist keineswegs positiv.“ Inzwischen haben die Waldbrände auf Teneriffa 1.800 Hektar Land vernichtet. Die Dörfer Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafona und Las Lagunetas wurden evakuiert. Hauptziel ist nun, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen.

Gewaltiges Feuer auf Urlauber-Insel Teneriffa: Dörfer evakuiert, Straßen gesperrt

Erstmeldung vom 16. August 2023: Santa Cruz de Tenerife – Teneriffa brennt. Auf der größten Insel der Kanaren brachen Dienstagnacht Brände im Nationalpark um den Vulkan Teide aus. Betroffen waren zunächst die Gemeinden Arafo und Candelaria im Nordosten der Insel, wie die spanische Zivilschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, aus der Luft erhalten sie Unterstützung von derzeit 13 Wasserflugzeugen und Hubschraubern. Ganz Spanien leidet momentan unter einer Hitzewelle.

Auf Teneriffa wüten schlimme Brände. © Screenshot: Twitter/Guardia Civil

Waldbrände auf Teneriffa: Gemeinden Arafo und Candelaria betroffen

Nach dem Ausbruch des Brandes am Dienstag um kurz vor Mitternacht hatte sich das Feuer bis zum frühen Mittwochmorgen auf 130 Hektar ausgebreitet und fraß sich in den folgenden Stunden immer weiter: Gegen 13.30 Uhr waren bereits 600 Hektar betroffen, wie der Chef des technischen Dienstes für Forstwirtschaft, Pedro Martínez, dem lokalen Fernsehsender Televisión Canaria mitteilte. Die Behörden ordneten zunächst die Evakuierung mehrerer Dörfer an und errichteten Straßensperren, denn das Feuer drohte über den Bergrücken des Vulkans Teide zu wandern. Am frühen Nachmittag griffen die Flammen bereits an manchen Stellen auf die andere Seite über, wie der öffentlich-rechtliche spanische Sender RTVE berichtete.

Ganz Spanien inklusive seiner Inseln leidet derzeit unter ungewöhnlicher Hitze und Trockenheit. Das Land erlebte den heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, auch aktuell stöhnt Spanien unter einer Hitzewelle. Die Wetterbedingungen begünstigen den Ausbruch von Bränden. Seit Beginn des Jahres sind in Spanien bereits 66.000 Hektar Land verbrannt.

Keine Entwarnung bei Feuer auf Teneriffa: „Sehr stark und in einem schwierigen Gebiet“

Das Feuer sei „sehr stark“ und befände sich in einem „schwierigen Gebiet“, sagte der Regionalpräsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Alle Arbeiten der Rettungskräfte müssten sich nun darauf konzentrierten, dass das Feuer nicht den Berghang hinunterwandere und somit „Häuser und die Bevölkerung in Mitleidenschaft ziehen könnte“, so der Lokalpolitiker einem Bericht von EuropaPress zufolge.

„Seit den frühen Morgenstunden“ würde man daran arbeiten, Notfallteams abzustellen sowie Notunterkünfte zu schaffen, hieß es vonseiten des Roten Kreuzes der Insel. Ein Sportzentrum der Schule Andrés Orozco in der Gemeinde Arafo war zu diesem Zweck umfunktioniert worden. Die ersten evakuierten Personen seien eingetroffen, schrieb das Rote Kreuz der Insel gegen 14 Uhr nachmittags auf der früher als Twitter bekannten Plattform X. Wie viele Personen betroffen war, war zunächst nicht bekannt. Zuletzt waren im Juli auf der benachbarten Kanareninsel La Palma Brände ausgebrochen. Etwa 4000 Einwohner mussten kurzzeitig ihre Häuser verlassen.