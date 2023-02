„Gefahr für Allgemeinheit“: Super-Bowl-Werbespot geht auf Tesla los – Elon Musk reagiert

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Werbespot während des Super Bowl 2023 ging auf Elon Musks Unternehmen Tesla los. © Christophe Gateau/Patrick Pleul/dpa

Tesla-Fahrassistenzsysteme sind im Visier von US-Behörden. Ein Super-Bowl-Werbespot teilt gegen den „Full Self Driving“-Modus aus. Elon Musk kontert.

München/Glendale – Der Super Bowl LVII ist Geschichte: In einem wahren Football-Krimi bezwangen die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles erst in den Schlusssekunden. Doch nicht nur auf dem Rasen bekamen die Fans Spektakel geboten. Auch die Werbespots während der Super-Bowl-Live-Übertragung waren wie jedes Jahr ein Hingucker.

Kein Wunder, denn die TV-Spots sind auch teuer genug. Trotzdem gönnte sich auch ein US-Amerikaner einen kostspieligen Super-Bowl-Werbeclip. Softwareunternehmer Dan O‘Dowd gründete die Kampagne „The Dawn Project“. Deren Ziel ist es laut eigener Homepage, „Computer sicher für die Menschheit zu machen“. Bei Tesla sieht die Kampagne dies nicht gewährleistet.

Anti-Tesla-Werbespot beim Super Bowl für fast 600.000-Dollar – Attacke gegen „Full Self Driving“-Modus

Mit einem teuren Super-Bowl-Clip attackierte die Kampagne Teslas selbstfahrende Autos. Der Spot soll nach Angaben einer „The Dawn Project“-Sprecherin gegenüber CNN 598.000 US-Dollar gekostet haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten musste mann allerdings 2023 die unglaubliche Summe von 7 Millionen Dollar für 30-sekündige Super-Bowl-Spots hinblättern. Warum der Anti-Tesla-Clip laut „The Dawn Project“ angeblich nur einen Bruchteil dessen kostete, blieb offen. Der 30 Sekunden lange Werbespot, der im Zuge der TV-Live-Übertragung des Super Bowl ausgespielt wurde, machte unterdessen dem Unternehmen von Elon Musk und Teslas „Full Self Driving“-Modus (FSD) schwere Vorwürfe.

Der FSD-Modus in den Autos von Tesla sei lebensgefährlich für andere Verkehrsteilnehmer und die Öffentlichkeit, hieß es in dem Spot. Diese These sollten drastische Bilder untermauern. In dem Clip fuhr ein Tesla Model 3 vermeintlich eigenständig über die Straße. Es wurde angegeben, der Wagen sei im FSD-Modus unterwegs. Aus dem Off behauptete eine Stimme, der Tesla würde so auf den Straßen regelrecht außer Kontrolle unterwegs sein. Ein Tesla „überfährt ein Kind auf dem Zebrastreifen an der Schule“, hieß es. Wie zum Beweis pflügte das Model 3 ungebremst über eine Kinderpuppe, die einen Zebrastreifen überquerte.

Im weiteren Verlauf des Super-Bowl-Werbeclips geriet der Tesla noch fast in ein entgegenkomendes Fahrzeug. Nur der eingreifende Fahrer verhinderte den Aufprall. Zudem mähte der Tesla einen Kinderwagen nieder und ignorierte ein Stop-Zeichen an einem Schulbus, den er einfach überholte. Auch Einbahnstraßenschilder hielten den Tesla nicht davon ab, in Geisterfahrermanier in die Straßen hineinzufahren. „Und auch auf der falschen Straßenseite“ sei ein Tesla im FSD-Modus oft unterwegs, mahnte die weibliche Stimme im „The Dawn Project“-Spot.

„The Dawn Project“ nimmt sich Unternehmen von Elon Musk vor – „Teslas Full Self Driving Gefahr für Allgemeinheit“

Das vernichtende Urteil lautete: „Teslas Full Self Driving ist eine Gefahr für die Allgemeinheit - durch trügerisches Marketing und besorgniserregend unfähige Technik.“ Für „The Dawn Project“-Gründer O‘Dowd steht fest, dass Teslas FSD-Modus verboten werden muss. Laut einem CNN-Bericht befindet sich die FSD-Technik zwar offiziell noch in der Beta-Testphase. Dennoch haben die Besitzer eines Tesla-Autos demnach schon die Möglichkeit, den FSD-Modus in ihrem Wagen für 15.000 Dollar freischalten zu lassen.

Am 31. Januar musste Tesla öffentlich zugeben, dass der Autohersteller wegen seiner Fahrassistenzsysteme zum Ziel von Ermittlungen des US-Justizministeriums geworden sei. Zuvor hatten bereits mehrere US-Behörden Tesla vorgeworfen, das Unternehmen führe Verbraucher in die Irre. Die kalifornische Fahrzeugbehörde DMV verklagte den E-Auto-Hersteller 2022 wegen des Vorwurfs, dass Tesla seine Fahrerassistenzsysteme besser darstelle, als diese eigentlich sind. Auch bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA laufen aktuell Untersuchungen zu diversen Vorfällen rund um Tesla-Autos mit Autopiloten.

Elon Musk reagiert auf Anti-Tesla-Spot – und zwar auf seine Weise

Derweil spottete eine Gruppe Tesla-Fans über den Anti-Spot während des Super Bowls. „Dankeschön Dan O‘Dowd, dass Sie 7 Millionen Dollar für diese Tesla-Werbung ausgegeben haben“, lautete ein Tweet des Twitter-Accounts „Tesla Owners Silicon Valley in Richtung des „The Dawn Project“-Gründers. Und weiter: „Es ist völlig klar, dass Ihre Tests gefälscht waren, aber dankbar dafür, dass Sie die Nachricht verbreitet haben, dass Tesla der Marktführer für allgemeine Autonomie ist.“

Auch Tesla-Gründer Elon Musk wurde von den Fans des E-Auto-Herstellers im Tweet verlinkt. Der Milliardär, dem inzwischen auch Twitter gehört, reagierte seinerseits auf den Tweet der Tesla-Anhänger – und zwar auf seine Weise: Mit einem Tränen lachenden Emoji. (kh)