Baumarkt-Drama: Tesla durchbricht die Glasfassade - Kundin wird unter Briketts begraben und stirbt

Eigentlich war es im Zusammenhang mit Tesla ja zu erwarten dass sich die Meute hier wieder auf das Fahrzeug stürzt. Bei Unfällen mit Todesfolgen wird grundsätzlich erst einmal in alle Richtungen ermittelt, von menschlichem Versagen über gesundheitliche Probleme bis hin zu technischem Versagen werden alle Möglichkeiten ausgelotet und überprüft. Das ein Auto plötzlich selber Gas gibt ist auch schon bei "normalen" Fahrzeugen anderer, und auch deutscher Hersteller, vorgekommen. In den wenigsten Fällen besteht bei moderneren fossil getriebenen Fahrzeugen noch eine direkte Verbindung zwischen Gaspedal und Drosselklappe.Der gaszug endet in einem Potentiometer welches die werte an das Steuergerät überträgt und dieses über einen Stellmotor die Drosselklappe öffnet oder schließt.

Ebenso besteht auch die Möglichkeit, dass die gute Dame von der Beschleunigung des Fahrzeuges etwas überrascht wurde.Alle Kaffeesatzleserei zur Ursache des Unglücks führt doch zu nichts. Leider wird natürlich nicht in derselben Artikelgröße über das Ergebnis der Ermittlungen und damit der Urdache berichtet, wenn dann hier irgendwann überhaupt etwas darüber zu finden ist.