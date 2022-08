Extreme Dürre legt 113 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Spuren frei - Schwierige Bedingungen für Forscher

Von: Vinzent Fischer

Im Dinosaur Valley State Park in Texas wurden nach 113 Millionen Jahren Dino-Spuren freigelegt. © Screenshot Facebook @Dinosaur Valley State Park - Friends

Im Dinosaur Valley State Park in Texas hat die anhaltende Dürre Fußabdrücke von Dinosauriern freigelegt. Für die Helfer war dabei Eile geboten.

Glen Rose - Die Klimakrise hinterlässt weltweit ihre Spuren. Auch in den USA häufen sich die Wetterextreme. Während es im Bundesstaat Texas auf der einen Seite zu schweren Überschwemmungen wie in der Metropole Dallas kommt, kämpfen andere Regionen mit Dürren. Eine solche gab es auch im Dinosaur Valley State Park im Nordwesten von Texas. In einem ausgetrockneten Flussbett kamen Fußspuren von Dinosauriern ans Licht.

Dino-Fußspuren in Texas: Acrocanthosaurus wiegt so viel wie drei große SUVs

„Die meisten Spuren, die kürzlich freigelegt und an verschiedenen Stellen des Flusses im Park entdeckt wurden, stammen vom Acrocanthosaurus“, berichtete eine Park-Sprecherin gegenüber CNN. „Dabei handelt es sich um einen Dinosaurier, der im Stand etwa 15 Fuß (das entspricht ca. 4,57 Meter, Anm. d. Red) groß und fast sieben Tonnen schwer wird“, erklärte sie. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von drei großen SUVs.

So soll der Acrocanthosaurus (links), dessen Spuren im Dinosaur Valley State Park in Texas gefunden wurden, ausgesehen haben. © IMAGO / agefotostock

In dem Park seien zudem Fußspuren eines Sauroposeidon gefunden wurden, der etwa 44 Tonnen schwer und 60 Fuß (ca. 18,3 Meter) groß werden könne. Deutlich sichtbar sind bei den Acrocanthosaurus-Spuren vor allem die riesigen Krallen des Urzeit-Tiers. Eine ähnliche Beobachtung machte zuletzt ein Gast in einem chinesischen Restaurant, der Fußabdrücke von acht Meter langen Dinosauriern entdeckte.

Wie es der Name schon vermutet lässt, ist der Park für seine vielen Dinosaurier-Fußabdrücke bekannt. Bei Niedrigwasser konnten im Flussbett des Paluxy Rivers bereits zuvor kleinere Spuren entdeckt werden. Die Folgen einer lang anhaltenden Dürre haben den neuen Fund allerdings erst möglich gemacht. Bei einer Ausgrabung eines trächtigen Dinosauriers in Chile herrschten hingegen eisige Bedingungen.

Dino-Fußabdrücke in Texas: Klimakrise hinterlässt ihre Spuren - Flussbett trocknet aus

Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius standen in Texas an der Tagesordnung. Die Konsequenz: Der Paluxy River trocknete an manchen Stellen komplett aus. Ein Zustand, wie er so eigentlich nicht sein sollte, denn normalerweise wären die Fußspuren unter Wasser und Schlamm verborgen gewesen, wie die Park-Sprecherin weiter bestätigte.

Für die Parkangestellten und Freiwilligen war Schnelligkeit geboten. Durch Regenfälle konnten Teile des Parks schon wenige Tage nach der Entdeckung der Fußspuren nicht mehr erreicht werden. Die Funde wurden daher zügig vermessen und ausgewertet. Die Abdrücke des Acrocanthosaurus sind doppelt so lang wie ein menschlicher Fuß. Trotz der Eile hatten die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit, wie die Sprecherin betont: „Diese Entdeckungen zu machen und neue Dinosaurierspuren zu erforschen, ist immer eine aufregende Zeit im Park!“ (vfi)