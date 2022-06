Ungeklärter Tod der Eltern: 40 Jahre später taucht ihr Baby lebend auf

Vor 40 Jahren wurden in Texas zwei Leichen gefunden. Erst im letzten Jahr konnten sie identifiziert werden. Doch die Geschichte wirkt noch viel versponnener - jetzt ist ihr Baby aufgetaucht.

Houston - 40 Jahre nach dem ungeklärten Tod des Paares Tina und Harold Clouse wurde in Texas das Baby der beiden ausfindig gemacht. Mittlerweile ist die Frau jedoch kein Baby mehr. „Baby Holly wurde gesund und munter aufgefunden und ist jetzt 42 Jahre alt“, teilte das Büro des Generalstaatsanwalts Ken Paxton am Donnerstag mit. Wie kam es zu dem seltsamen Vorfall?

Die Tragödie um Baby Holly: 1981 fand man die Leichen ihrer Eltern – Holly selbst lag in der Kirche

Im Jahr 1981 wurden die Leichen von Tina und Harold Clouse in einer bewaldeten Gegend bei Houston gefunden worden. Auch sie konnten erst im vergangenen Jahr mithilfe der genetischen Genealogie, wie sie auch bei der Ahnenforschung zum Einsatz kommt, identifiziert werden. Die Angehörigen der Clouses hatten angegeben, zuletzt 1980 von dem aus Florida stammenden Paar und ihrem Baby gehört zu haben.

Die Polizei in Houston hat vor 40 Jahren zwei Leichen gefunden. Nun scheint die Lösung des Falls näher zu rücken - die Tochter wurde ausfindig gemacht (Symbolbild). © Dan Tian/Imago

Holly wurde, den Angaben des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Brent Webster zufolge, als Kleinkind in einer Kirche in Arizona zurückgelassen worden. Dort nahm sich eine Familie der Kleinen an und zog sie groß.

Die Hintergründe zu Baby Holly: Eine religiöse Gruppe brachte das Kind in die Kirche

In die Kirche war Holly damals von zwei Frauen gebracht worden, die „sich als Mitglieder einer herumziehenden religiösen Gruppe ausgaben“, sagte Webster auf einer Pressekonferenz. „Sie trugen weiße Gewänder, waren barfuß und bezeichneten sich als Vegetarier.“

Nach seinen Angaben meldete sich Ende 1980 oder Anfang 1981 eine Frau, die sich selbst als „Schwester Susan“ bezeichnete, telefonisch bei den Verwandten der Clouses. Sie sagte, das Paar habe sich ihrer Gruppe angeschlossen, wolle die Verbindung zur Familie abbrechen und seinen Besitz aufgeben.

Auffinden von Baby Holly nach 40 Jahren: Die Polizei hofft nun den Tod der Clouses aufzuklären

Die Verwandten verständigten nach dem Anruf der Gruppierung 1980/1981 die Polizei, und als dann tatsächlich zwei oder drei weißgewandete Frauen mit dem Wagen der Clouses vorfuhren, wurden diese kurzzeitig festgenommen. Allerdings sei der Fall dann offenbar nicht weiter verfolgt worden, so Webster. Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise, um auch das Ableben der Eltern aufklären zu können.

Laut Webster gab es inzwischen einen ersten virtuellen Kontakt zwischen Holly und den Angehörigen ihrer leiblichen Eltern. Die Angehörigen hätten die Hoffnung, Holly „bald auch persönlich kennenzulernen“. „Es ist ein Segen zu wissen, dass es ihr gut geht und sie ein gutes Leben hatte“, wird ihre Tante Cheryl Clouse in einer Erklärung der texanischen Generalstaatsanwaltschaft zitiert. Immer wieder tauchen Menschen nach Jahren wieder auf. So auch Camille in Frankreich. Doch „das Leben des Kindes ist zerstört“, so der Vater. (chd/dpa)