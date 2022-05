Raubfischattacke an Thailands Traumstrand: Achtjähriger verletzt – Behörden rätseln

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ein Hai? Ein Barrakuda? Oder sogar ein Wal? Die Behörden sind sich nicht sicher, was den Jungen genau angegriffen hat. (Symbolbild) © McPHOTO/imago

Am 1. Mai kam es auf der thailändischen Insel Phuket zu einem beunruhigenden Vorfall: Ein achtjähriger Junge wurde im Wasser angegriffen und verletzt.

Phuket – Auf der beliebten Urlaubsinsel Phuket geschah am 1. Mai beängstigendes: Ein achtjähriger, ukrainisch-thailändischer Junge wurde am Kamala-Strand der thailändischen Insel im Meer von einem Raubfisch angegriffen. Wie die lokale Zeitung The Phuket Express mitteilt, fügte das Tier dem Jungen erhebliche Verletzungen am rechten Bein zu. Bislang konnten die zuständigen Stellen allerdings noch nicht bestimmen, von welchem Raubfisch die Bisswunden herrühren.

Thailand: Junge (8) an Strand gebissen – So geht es dem Kind jetzt

Wie das lokale Blatt berichtet, fanden die benachrichtigten Rettungskräfte den Achtjährigen, der mit seinem Vater im Meer schwimmen war, blutend und am Boden liegend auf. Das Kind hatte starke Schmerzen und wurde in das Bangkok Phuket Hospital in Phuket Town verbracht. Dort wurden die vielen, tiefen Wunden an seinem rechten Bein versorgt.

Unfassbar: Der Achtjährige hatte, als sich das angreifende Tier in seinem Bein verbiss, die Geistesgegenwart, ihm auf den Kopf zu schlagen und sich so befreien zu können. Mittlerweile soll es dem Buben wieder besser gehen. Der Verwalter des Kathu-Distrikts, Ciwat Rawangkun, ließ bis auf Weiteres Warnschilder am Kamala-Beach aufstellen. Auch mittels englischer und thailändischer Durchsagen über Lautsprecher würden Strandgänger gewarnt, sich vor „verletzenden und giftigen Meerestieren“ in Acht zu nehmen. Was genau den achtjährigen Jungen attackiert hat, ist nach wie vor unbekannt.

Thailand: Raubfisch verletzt Achtjährigen schwer – Welches Meerestier steckt hinter dem Angriff?

Die Geschehnisse seien „ähnlich zu einem Vorfall, der sich vor zwei Jahren mit einem chinesischen Touristen ereignete“, erinnerte sich Apisit Anan, der am Kamala Beach einen Strand betreibt. Er tippte öffentlich darauf, dass ein Barrakuda den Jungen angegriffen habe. „Sie essen gerne kleine Fische und nicht herausgeforderte Angriffe auf Menschen geschehen häufiger, als man meint.“ Diese Einschätzung teilen, wie die Bangkok Post berichtet, auch die Ärzte des Jungen.

David Martin, ein Unterwasserfotograf und Haiexperte der „Ocean For All Foundation”, äußerte dem Phuket Express gegenüber die Vermutung, ein junger Blauhai könne seiner Ansicht nach hinter der Attacke auf den achtjährigen Buben stecken. „Diese Wunden unterscheiden sich von denen anderer Meerestiere“, so der Franzose, „sie sind einzigartig, da sie auf einem bestimmten Bewegungsablauf basieren.” Der Direktor des Meeresbiologiezentrums von Phuket, Kongkiat Kittiwattawong, sprach sich auch dafür aus, dass der angreifende Raubfisch ein Hai sein müsse. Der Bangkok Post gegenüber zeigte er sich jedoch überzeugt davon, das ein Schwarzspitzenhai oder ein Bullenhai hinter der Attacke steckt.