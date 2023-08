Liebhaber zerstückelt: Berühmter Schauspieler-Sohn gesteht Mord in Thailand

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Daniel Sancho Bronchalo, Sohn des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho, soll seinen Freund umgebracht und zerstückelt haben – das Motiv könnten Nackfotos sein.

Koh Phangan – Die Handlung könnte aus einem Film stammen: Der 29-jährige Sohn eines spanischen Schauspielers und ein 44-jähriger Chirurg aus Kolumbien lernen sich übers Internet kennen und verlieben sich. Auf einer traumhaften Urlaubs-Insel in Thailand nimmt die Liebesgeschichte dann eine grausame Wendung. Der Sohn des Schauspielers meldet seinen Liebhaber als vermisst, dann wird die zerstückelte Leiche des Kolumbianers gefunden – Täter ist offenbar der 29-jährige Spanier.

Mord in Thailand: Schauspieler-Sohn meldete seinen Freund zunächst als vermisst

Die Liebesgeschichte mit tödlichem Ende begann auf Instagram, wie die Bild-Zeitung berichtet. Dort sollen sich der 29-jährige Daniel Sancho Bronchalo, Sohn des bekannten spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho, und der 44-jährige Edwin Arrieta Arteagasein – das spätere Opfer – kennengelernt haben. Sancho soll als Influencer, YouTuber und Koch in seinem eigenen Restaurant in Madrid gearbeitet haben. Sein Partner führte eine erfolgreiche Praxis in Kolumbien.

Auf der Insel Koh Phangan wollte das Paar offenbar eine der Vollmond-Partys besuchen, für welche die Insel bekannt ist. Anschließend gingen die beiden gemeinsam in ein Hotel. Ein paar Tage später meldete Sancho seinen Partner als vermisst – dann wurden Leichenteile entdeckt.

Sancho gesteht Tat: 29-Jähriger tötete Liebhaber in Thailand

Wie die thailändische Polizei mitteilte, wurden zerstückelte Leichenteile auf einer Müllhalde gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um Edwin Arrieta Arteagasein handelt. Schnell geriet dessen Freund unter Tatverdacht. „Das Opfer und der Verdächtige kannten sich, bevor sie nach Thailand kamen“, erklärten die Ermittler und es gebe dubiose Aktivitäten, die für den Spanier als Täter sprechen. Inzwischen hat der 29-jährige Sancho gestanden.

Schauspieler-Sohn tötet Liebhaber in Thailand – Sind Nacktfotos der Grund für die Tat?

Laut der thailändischen Polizei gab der Verdächtige an, wütend geworden zu sein, als sein Freund Sex von ihm verlangte. Er hätte ihn daraufhin geschlagen und der 44-jährige Kolumbianer sei kopfüber in die Badewanne gestürzt, wo er das Bewusstsein verlor und starb. Daraufhin soll er die Leiche des Mannes zerteilt haben und die Leichenteile teils ins Meer, teils in schwarzen Säcken auf die Mülldeponie gebracht haben.

Der 29-jährige Daniel Sancho Bronchalo soll seinen 44-jährigen Freund getötet und zerstückelt haben. © Somkeat Ruksaman/dpa

Die Bild-Zeitung hingegen berichtet, dass der 29-Jährige von seinem älteren Partner mit Nacktfotos erpresst worden sein soll. Mit den Nacktfotos hätte man seinem Ruf, sowie dem Ruf seiner bekannten Eltern schaden können. Daraufhin soll der Täter so verzweifelt gewesen sein, dass er keinen anderen Ausweg sah, als seinen Freund zu töten.

Die Ermittler schließen jedoch auch ein anderes Motiv für den Mord nicht aus. Denn das Opfer soll am Restaurant des 29-jährigen Sancho beteiligt gewesen sein. Zudem seien rund 70.000 Euro im Hotelzimmer des Verdächtigen gefunden worden. Die Polizei geht laut Bild davon aus, dass das Geld dem Opfer gehörte. Doch auch Eifersucht wird als Tatmotiv nicht ausgeschlossen.

Freund getötet und zerstückelt: War der Mord in Thailand geplant oder ungeplant?

Sancho selbst hatte laut eigener Aussage nicht geplant, seinen Freund zu töten. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass sich der 29-Jährige bereits vor Ankunft seines Freundes die Mord-Werkzeuge besorgt hat. „Die Untersuchung ergab, dass Daniel Sancho sich gründlich vorbereitet hatte. Er kaufte Gegenstände, um die Leiche verschwinden zu lassen“, sagte Polizei-Generalleutnant Surapong Thanomjit, Kommissar der örtlichen Provinzpolizei.

Nicht der erste Mord, der in diesem Jahr Thailand erschüttert. Erst vor wenigen Wochen wurde auch ein Makler aus München zerstückelt in Thailand gefunden. (kiba/dpa/AFP)