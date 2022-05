Deutsche Thailand-Urlauberin sieben Tage allein im Dschungel verschollen - dann geschieht ein Wunder

Von: Stella Henrich

Sieben Tage war eine Touristin aus Deutschland verschollen. Die 76-Jährige verlor offenbar bei einem Spaziergang in Thailand die Orientierung. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

München/Phuket ‒ Glück im Unglück - so lässt sich in etwa die Geschichte von Barbara G. beschreiben. Denn eigentlich sollte es ein schöner Thailand-Urlaub für die 76 Jahre alte Rentnerin werden. Doch als sich die 76-Jährige auf der Insel Phuket zu einem Spaziergang aufmachte, ging es plötzlich um Leben und Tod. Denn offenbar verlor sie im Dickicht des Dschungels die Orientierung. Sie irrte sieben Tage und Nächte ohne Essen und Trinken alleine in der gefährlichen Wildnis des Sirinat Nationalparks im Süden des Urlaubsparadieses.

Die Touristin war bereits am 9. Mai aus ihrem Hotel in Phuket verschwunden. Wenige Tage zuvor war sie mit ihrer Familie aus Deutschland angereist. Überwachungskameras zeigten, wie sich die Seniorin von dem Hotel entfernte, berichtet die Bangkok Post. Rettungskräfte suchten in der gesamten Region um das Hotel nach der verschollenen Rentnerin. Allerdings blieb die Suche nach der vermissten Person zunächst ohne Erfolg. Über das Wunder im Urlaub berichten unter anderem Bild und RTL.

Vermisste Thailand-Urlauberin: Glückliches Ende des Dschungeldramas

Schließlich entdeckte ein Suchteam die hilflose Frau im nahegelegenen Sirinat-Nationalpark - rund 15 Kilometer von ihrem Hotel entfernt. Die Rettung der geschwächten Urlauberin soll sich als schwer gestaltet haben. Zunächst musste Barbara G. auf einer Trage zwei Stunden durch das unwegsame Gelände des Dschungels geschleppt werden. Anschließend wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie nun medizinisch betreut. Ersten Berichten zufolge befindet sie sich nun wieder in einem stabilen Zustand.

Nach Angaben ihrer Familie leide die Rentnerin an Alzheimer. Sie sei bereits vor dem Verschwinden einmal aus dem Hotel entwischt, konnte aber rechtzeitig wieder aufgefunden worden, berichtet die Bangkok Post. Warum die Rentnerin sich allein aufmachte, ist nicht bekannt.

