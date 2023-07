Schlagersänger Vince Hill ist tot – Mit dem Song „Edelweiss“ feierte er seinen größten Erfolg

Er wurde 89 Jahre alt

Von Momir Takac schließen

Sein größter Hit „Edelweiss“ verkaufte sich millionenfach: Vince Hill ist tot. Der Schlagersänger schrieb auch ein Lied für Premier Margaret Thatcher.

München/Henley-on-Thames – Der britische Pop- und Schlagersänger Vince Hill ist tot. Er starb am Samstag (22. Juli) im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Henley-on-Thames in der britischen Grafschaft Oxfordshire. Bekannt war er vor allem für seinen Hit „Edelweiss“ aus dem Jahr 1967.

„Leider müssen wir Neuigkeiten mitteilen, die keiner von uns hören möchte. Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass Vince uns verlassen hat. Er ist heute Nachmittag friedlich zu Hause in Henley verstorben“, heißt es auf Hills offizieller Homepage. „Vince hat ein musikalisches Erbe hinterlassen. Er und seine Melodien werden für immer in unseren Herzen bleiben. Lasst uns alle ein Glas auf Vince erheben. Auf dich, du Legende“, so die Mitteilung weiter.

Schlagersänger Vince Hill tot: „Edelweiss“ verkaufte sich millionenfach

Hill wurde 1934 im Viertel Holbrooks der englischen Stadt Coventry geboren. Er gewann zwar bereits im Alter von 15 Jahren einen Gesangswettbewerb, richtig zur Musik fand er jedoch erst, nachdem er in diversen Berufen sein Geld verdient hatte. Zunächst arbeitete er mit Big Bands zusammen und sang in verschiedenen Bands. 1961 entschied sich Hill für eine Solokarriere und sollte nur ein Jahr später seinen ersten Erfolg feiern.

+ Schlagersänger Vince Hill ist tot. Mit „Edelweiss“ feierte er seinen größten Hit. © IMAGO / United Archives

Seine erste Single „The River’s Run Dry“ schaffte es in die Top 50 der britischen Charts. Einige Jahre später erreichte Hill den Höhepunkt seiner Karriere. Produzenten buchten ihn für die Titelsongs ihrer Filme. Seine Stimme hörte man etwa in „Cast a Giant Shadow“ mit Kirk Douglas (1966) oder „The Long Duel“ mit Yul Brynner (1967).

„Edelweiss“ von Vinde Hill kletterte auf Platz 2 der britischen Musikcharts

1966 brachte er zudem das Lied „Edelweiss“ heraus, ein Cover aus dem Musical „The Sound of Music“ von Rodgers und Hammerstein. Der Song verkaufte sich millionenfach und kletterte bis auf Platz 2 der britischen Musikcharts. 1983 schrieb Hill den Wahlkampfsong „It‘s Maggie for Me“ der späteren britischen Premierministerin Margaret Thatcher.

Hill veröffentlichte insgesamt 25 Studioalben. Der Schlagersänger trat im Sydney Opera House, in der Londoner Royal Albert Hall, sowie im London Palladium auf, und war zudem Fernseh- und Radiomoderator. Fünf Monate vor Hill hatten sich Schlager-Fans bereits von einem Star verabschieden müssen. Tony Marshall war nach langer Krankheit gestorben. 2021 fand „I Promised Myself“-Sänger Nick Kamen im Alter von 59 Jahren den Tod. (mt)

Rubriklistenbild: © IMAGO / United Archives