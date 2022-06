Mars-Rover macht „unerwartete“ Entdeckung - Detail stellt NASA vor ein Rätsel

Von: Linus Prien

Teilen

Thermodecke auf dem Mars © Twitter-Screenshot: @ NASA‘s Perseverance Mars Rover

Der Mars-Rover „Perserverance“ hat auf dem Mars eine neue Entdeckung gemacht. Auf dem roten Planeten befindet sich eine Thermodecke, die bei der Landung des Rover eingesetzt wurde.

Washington - Der Mars-Rover „Perseverance“ befindet sich seit 2021 auf dem Mars. Jetzt konnte der Rover eine neue Entdeckung machen: Müll auf dem Mars. Es handelt sich bei dem Fund um eine Thermodecke, die im Rahmen des Landeprozesses des Rovers eine Rolle spielte. Der Ort, an dem die Decke gefunden wurde, bringt die Wissenschaftler und Mitarbeiter der NASA jedoch zum Grübeln - wie aus einem Twitter-Beitrag hervorgeht. Zuletzt sorgte auch ein weiteres Weltraum-Phänomen für Wirbel.

Weltraum: Müll auf dem Mars - Die Herkunft der Entdeckung ist klar, Detail sorgt für Rätsel

Die Herkunft der Entdeckung auf dem roten Planeten scheint klar zu sein. Es handelt sich um eine Thermodecke, die von einem raketenbetriebenen Jetpack stammt. Ebenjenes Jetpack wurde eingesetzt, um den Mars-Rover auf dem Mars abzusetzen. In diesem Prozess müsse die Decke dann abhandengekommen sein, so die NASA. Die Funktion der Thermodecken sei es, die Temperatur des Jetpacks zu regulieren.

Dennoch kamen unter Experten Fragen über den Fund auf. Die Herkunft stellt zwar kein Rätsel für die Wissenschaftler dar. Jedoch scheint die Positionierung der Thermodecke merkwürdig. Die Decke befand sich zwischen Felsen - circa zwei Kilometer vom Ort, an dem der Rover ursprünglich abgesetzt wurde, entfernt - wie die NASA via Twitter mitteilte. Die Experten wissen allerdings zunächst nicht, ob die Thermodecke sofort dort landete oder durch Windböen an den Ort verschlagen wurden.

Mars-Mission: Der Mars-Rover „Perseverance“

Der Mars-Rover, der diese Entdeckung gemacht hat, befindet sich seit Februar 2021 auf dem roten Planeten. Als er landete, wurden auch andere Gegenstände abgeworfen. Nach Informationen des Sterns befanden sich darunter ein Hitzeschild, ein Überschallfallschirm und raketenbetriebener Himmelskran. Durch die dünne Marsatmosphäre kommt es auf dem Mars zu Staubstürmen, die um die 100 Kilometer pro Stunde erreichen können, die jedoch weniger Druck als auf der Erde haben. Unter welchen Voraussetzungen Staubstürme auf dem Mars entstehen, ist noch nicht abschließend geklärt. Ob einer dieser Stürme die Erklärung für den Fund des Rovers bietet, wurde auch nicht untersucht. (lp)