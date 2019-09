Tragischer Unfall in Thüringen: SUV rast über Gehweg - zwei Frauen und ein Hund tot

In Thüringen verlor ein SUV-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Auto und erfasste eine Frau und ihren Hund. Auch die Beifahrerin kam ums Leben.

Reisdorf/Thüringen - In Reisdorf in Thüringen ist ein SUV-Fahrer von der Straße abgekommen und hat dabei eine Fußgängerin und ihren Hund erfasst. Die 71 Jahre alte Fußgängerin kam ums Leben. Auch die 76-jährige Beifahrerin erlag ihren Wunden. Der Fahrer selbst überlebte schwer verletzt, wie die Bild berichtet. Der Hund starb ebenfalls bei dem Unglück.

Der 79-Jährige war der Polizei zufolge gegen 17 Uhr am Ortsausgang von Reisdorf Richtung Bad Sulza unterwegs. Dann verlor er die Kontrolle über den SUV. Das Auto raste auf den Bürgersteig, erfasste dort die 71-Jährige und ihr Haustier und prallte dann in eine Garage.

SUV-Unfall in Thüringen - Unfallursache bislang unklar

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Gutachter der Kraftfahrzeug-Prüfgesellschaft Dekra untersuchte dem Bericht zufolge die Unfallstelle am Abend mit einer Drohne. Ein Notfallseelsorger war nach dem Unglück vor Ort.

„Die Frau sowie die Beifahrerin erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Hund kam dabei ums Leben“, zitiert Bild einen Polizeisprecher.

Einen vielbeachteten Unfall mit einem SUV gab es vor Kurzem in Berlin: Dort raste das Porsche-Modell auf einen Gehweg und riss vier Menschen in den Tod. Über die Unfallursache wurde viel spekuliert. SUV-Fahrer werden seit einer Weile, zum Beispiel auch in München, angefeindet. Münchens CSU-Chef Ludwig kommentierte dazu: „Klimawüstlinge: mutwillige Sachbeschädigung“.

frs