Thüringen: Widerliche Attacke auf die Autos eines Paares

Bizarrer Vorfall im thüringischen Kölleda, wie man ihn wohl nur seinen ärgsten Feinden wünscht: Zwei Autos wurden mit menschlichen Fäkalien überschüttet.

Kölleda - Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, traf es in der Nacht auf Sonntag das Fahrzeug des Lebensgefährten einer jungen Frau, deren Auto nebenan bereits in der zurückliegenden Woche mit Fäkalien übergossen worden war.

Diesmal wurden dazu noch zwei Reifen platt gestochen. Zu den Motiven war zuerst noch nichts bekannt, mittlerweile wurde laut Thüringen24 jedoch der Täter gefunden! Aussagen von Zeugen brachten die Polizei dem Bericht zufolge auf die richtige Spur. Wie die Beamten aus Erfurt am Sonntag berichteten, habe ein Anwohner schließlich gestanden.

„Für ihn schien es normal, seine Fäkalien auf solch ekelhafte Art und Weise zu entsorgen“, teilte die Polizei mit.

Fäkaliengestank verbreitet sich über das Lüftungssystem

Nach dem ersten Fall hatte die Polizei berichtet, eine Außenreinigung des Autos reiche nicht aus, denn der Fäkaliengestank habe sich über das Lüftungssystem im gesamten Fahrzeug ausgebreitet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

