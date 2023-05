Mann hilft Küken über die Straße – und wird selbst überfahren

Von: Christina Denk

In Kalifornien versuchte ein Familienvater ein paar Entenküken über die Straße zu helfen. Wie aus dem Nichts erwischte ihn ein Auto. Ein zwölfjähriger Zeuge will an den Entenretter erinnern.

Rocklin/Kalifornien – In Kalifornien hat sich auf einer viel befahrenen Straße ein Unglück abgespielt. Bei dem Versuch, eine Entenfamilie von der Straße zu retten, wurde ein Familienvater selbst von einem Auto erfasst. Seine Tierliebe bezahlte er mit seinem Leben. Ein zwölfjähriger Zeuge schilderte die Ereignisse.

Nach Enten-Unfall in Kalifornien: Junger Zeuge beschreibt Rettungsversuch – „Jeder applaudierte“

Der zwölfjährige William holt tief Luft, stockt immer wieder, als er dem US-Sender KCRA3 von den Ereignissen an der Kreuzung der Stanford Ranch Road in Rocklin erzählt. Er hat das Unglück live miterlebt, saß nur wenige Meter daneben im Auto seiner Mutter, als der Entenretter angefahren wurde. Der Familienvater überlebte den Unfall nicht.

Wie US-Medien und der Junge berichten, waren die Enten gegen 20 Uhr auf der viel befahrenen Straße unterwegs – eine Mutterente und ihre Küken. Vor allem die kleinen Enten hatten offenbar Probleme, über die Straße zu gelangen, erzählt der Zwölfjährige. Der Mann stieg aus dem Auto und scheuchte die Enten stetig Richtung Fußgängerweg und den Blumen und Büschen, die dort am Rande der Straße blühten. „Jeder applaudierte. Er war so nett“, erinnert sich der junge Zeuge.

Unfall nach Enten-Rettung: Familienvater wird von Auto erwischt und stirbt

Williams Mutter drehte das Fenster herunter, rief dem Tierfreund „gut gemacht, gut gemacht“ zu. „Ich sagte ebenfalls ‚gut gemacht‘ zu ihm“, so William. Er schluckt, stockt kurz. „Und dann, kurz danach...“, setzt er an. Er habe das Auto nicht gesehen, es sei wie aus dem Nichts gekommen. „Alles an das ich mich erinnere, ist das Geräusch und wie er über die Kreuzung flog“, so der Junge. Seine kleine Schwester sei auch mit im Auto gewesen, habe aber auf dem Rücksitz weniger mitbekommen. Sie war auf die Enten, die sich in Großstädten immer wieder auf Straßen verirren, fokussiert.

Auch die Kinder des Mannes sollen am Unfallort im geparkten Wagen an der Kreuzung gesessen haben, als das Auto ihren Vater erfasste. Die Fahrerin, ein 17-jähriges Mädchen, blieb am Unfallort und kooperierte mit der Polizei, berichtet cbsnews. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist bislang unklar. Der Hergang werde noch rekonstruiert. Alkohol am Steuer schließt die Polizei aus.

Nach dem Unfall trauern die Menschen in Rocklin um den mutigen Tierfreund. An der Unfallstelle wurden Blumen und Plastikenten abgelegt. Auch William will, dass sich die Menschen an den Entenretter erinnern, der als einziger ausstieg, um zu helfen. Er sagt: „Er war vermutlich die netteste Person in der ganzen Umgebung. Das ist nicht fair.“

Zu Unfällen mit oder wegen Tieren kommt es immer wieder, auch in Deutschland. In Bayern gab es einen Unfall durch ein Tier. Einem Fahranfänger lief ein Wolf vors Auto. Wie verhält man sich richtig bei einem Unfall? (chd)