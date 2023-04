Unbekannte Krankheit: Rote Flecken breiten sich immer wieder auf ihrer Haut aus

Keine Diagnose

Von Anna-Lena Kiegerl schließen

Die 19-jährige Nancy Morel leidet unter einer nicht diagnostizierten Krankheit. Immer wieder breiten sich rote Flecken auf ihrem Körper aus. Keiner kann ihr helfen.

München – Es gibt Leiden, die können nie diagnostiziert werden und Menschen, die von Arzt zu Arzt rennen – aber keiner weiß, was ihnen fehlt. So etwas kann emotional und psychisch zu einer großen Belastung werden. Die 19-jährige Engländerin Nancy Morel scheint sich mit ihrem Schicksal jedoch abgefunden zu haben. Immer wieder wird sie von schmerzhaften Hautrötungen am ganzen Körper eingeholt. Doch seit sechs Jahren gibt es keine Diagnose. Auf der Plattform TikTok teilt das Mädchen ihre Geschichte und macht anderen Mut.

Unbekannte Hautkrankheit und keine Diagnose: Nancy Morel erzählt auf TikTok von ihrem Leiden

Mit 13 Jahren begannen die Leiden des Mädchens, so erzählt sie auf ihrem TikTok-Account. Seitdem bilden sich auf der Haut der 19-Jährigen immer wieder starke Rötungen. Besonders auffällig wird die Hautveränderung dabei in ihrem Gesicht. Die roten Stellen verschwinden immer wieder und tauchen anschließend wieder auf. Sogar bis in die Mundhöhle und auf die Zunge breitet sich die Krankheit aus.

Unvorstellbare Schmerzen: „Als würde jemand kleine Nadeln in meine Haut stechen“

Dabei leidet die junge Frau an unvorstellbaren Schmerzen, so erzählt sie selbst. „Es fühlt sich an, als würde jemand kleine Nadeln in meine Haut stechen“, erklärt die 19-Jährige ihren TikTok-Followern. Doch nicht immer fühlt es sich gleich an. „Manchmal fühlt es sich an wie eine Narbe und manchmal wie ein offener Schnitt“, so das Mädchen. Wie stark die Schmerzen sind und welche Art von Schmerzen sie hat, liegt dabei an dem aktuellen Stadium der Heilung, in dem sie sich befindet. Gegen die Schmerzen nehme sie lediglich Paracetamol ein.

Die Krankheit war nicht immer leicht für die junge Frau. Besonders als Teenagerin hatte sie stark mit den Schmerzen und auch den äußerlichen Folgen zu kämpfen. Die roten Stellen wollte sie stets mit Make-up überdecken. Die Flecken schienen allerdings durch die Foundation. Heute hat sie sich mehr und mehr so akzeptiert, wie sie ist. Trotzdem hat es lange gedauert, bis sie dieses Selbstbewusstsein entwickelt hatte: „Es hat Jahre gedauert, bis ich mich selbst akzeptiert habe“, erklärt Nancy.

Leiden von Nancy Morel: TikTok hilft der jungen Frau, Selbstbewusstsein aufzubauen

Mit Social Media hat sie mehr und mehr gelernt, dass sie sich nicht für ihr Aussehen schämen muss und es helfe ihr dabei, Selbstbewusstsein aufzubauen. Zusätzlich kann sie auf TikTok – der App, die bereits in mehreren Ländern auf Politiker-Handys gesperrt ist – andere inspirieren: „Indem ich mir selbst helfe, Selbstbewusstsein zu bilden, habe ich gemerkt, dass das auch anderen hilft“, so die junge Frau in einem TikTok-Video.

Inwiefern die Krankheit sich weiter entwickeln wird, oder ob Nancy jemals eine Diagnose für ihr Leiden bekommt, steht nicht fest. Wichtig ist jedoch, dass sie sich weiterhin nicht unterkriegen lässt und mit ihren Videos Positivität und Selbstliebe in die Welt trägt. Eine seltene Krankheit breitet sich auch in einer deutschen Klinik weiter aus. Mehrere Fälle der Krätze sind aufgetreten.