TikTokerin findet schimmelndes Luxusauto am Straßenrand

Ekel-Video

Von Franziska Vystrcil schließen

Ekel-Fund im noblen Londoner Stadtviertel Westminster: TikTok-Userin Eliza stößt dort auf einen verschimmelten Porsche Boxster.

London - Dass manchen Leuten Geld egal ist, das musste kürzlich eine US-Amerikanerin mit Wohnsitz in London feststellen. Auf ihrem Nachhauseweg kam Eliza an einem geparkten Porsche Boxster vorbei. Doch der Blick ins Fahrzeuginnere ließ sie erschaudern: Das Luxusauto schimmelte. Wie BW24* berichtet, vergammelt der Porsche in einem Luxusviertel. Auf Elizas TikTok-Profil brach eine Diskussion über den Zustand des Wagens aus.

