Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: Angriff auf Rammstein-Büro – Staatschutz ermittelt

Von: Nina Brugger

Teilen

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann gab es nun einen Angriff auf das Rammstein-Büro – und ein Bekennerschreiben.

Berlin – Seit Wochen werden sie nicht weniger, die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Ihm wird vorgeworfen, bei Konzerten sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch gegenüber Frauen ausgeübt zu haben. Mittlerweile wurde ein Verfahren gegen ihn und seine „Casting-Direktorin“, die bei Konzerten Frauen angesprochen haben soll, eingeleitet. Viele berühmte Personen äußerten und positionierten sich – unter anderem auch der Drummer der Band. Ruhig wird es im Fall Rammstein nicht: In der Nacht zum Dienstag (27. Juni) gab es einen Angriff auf den Firmen-Sitz der Rammstein GbR in Berlin, so die Bild.

Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann © Gonzales Photo/imago/Archivbild

Angriff auf Rammstein-Büro: Was geschehen ist

Laut der Bild wären Fensterscheiben zu Bruch gegangen und das Gebäude mit Farbe beschmiert worden. Dies bestätigte auch ein Polizei-Sprecher: „Ja, es stimmt. Wir können einen Einsatz in der Nacht bestätigen. Über weitere Details können wir noch keine Auskunft geben. Der Staatsschutz ist informiert und hat übernommen.“

Die Tat gilt wahrscheinlich als politisch motiviert. In der jüngsten Vergangenheit kam es immer wieder zu Demonstrationen und Boykott-Aktionen gegen Rammstein-Konzerte. Über 90.000 Unterschriften wurden im Zuge dessen gesammelt.

Demonstration gegen das Rammstein-Konzert im Olympiapark in München © Smith/Imago

Plattform „Kontrapolis“ bekennt sich zum Angriff aufs Rammstein-Büro

Aus einem Tweet der „North East Antifa Berlin“-Gruppe geht hervor, dass sich die „Nachrichten- und Debatten-Plattform für den Raum Berlin“, Kontrapolis, zu dem Angriff auf den Rammstein-Firmensitz bekannt hat. Ob dies stimmt, war zunächst nicht bekannt.

Kontrapolis selbst schreibt dazu auf ihrer Webseite: „In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin Reinickendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun >>Keine Bühne für Täter<<. Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der organisierten sexuellen Gewalt durch Till Lindemann und Co. und machen klar: Für Täter wie euch gibt es Konsequenzen.

Weiter heißt es: „Das gilt genauso für Unternehmen und Personen, die ihnen Räume oder Infrastruktur zur Verfügung stellen und Täter schützen oder unterstützen. Wir rufen alle dazu auf, die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin am 15., 16, und 18. Juli kreativ zu stören, zu sabotieren und zu verhindern. Keine Bühne für Täter!“

Vorwürfe gegen Rammstein: Langfristige Konsequenzen noch unklar

Wie es im Fall Rammstein weitergeht, ist bislang unklar. Während die Band und Sänger Till Lindemann die Vorwürfe über Anwälte bestritten hatten, hat Universal Music die Zusammenarbeit mit der Band vorerst auf Eis gelegt. Auch die Buchveröffentlichung des Sängers wurde vorerst pausiert.