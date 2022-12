Tirana: Die Hauptstadt von Albanien

Teilen

Tirana, Hauptstadt von Albanien © RossHelen / IMAGO

Die farbenfrohe Architektur aus der osmanischen, faschistischen und sowjetischen Zeit im Zentrum Tiranas ist über die Grenzen Albaniens hinaus bekannt.

Tirana, die Hauptstadt Albaniens bildet mit einigen Vorstädten eine Metropolregion, in der heute knapp 900.000 Menschen leben und wo sich der größte Flughafen sowie der größte Hafen Albaniens befinden. Albanien ist ein zentralistisch organisierter Staat und Tirana ist der Sitz zahlreicher Einrichtungen, Organisationen und Parteien. Die Stadt ist das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes, in der sich auch das Parlament und die Regierung des Landes befinden. Darüber hinaus ist Tirana bekannt für ihre zahlreichen farbenfrohen Bauwerke aus der osmanischen, faschistischen und sowjetischen Zeit.

Tirana – die Lage der Hauptstadt Albaniens

Am Übergang von der Küstenebene zur hügeligen Landschaft liegt Tirana an der westlichen Seite seines Hausbergs Dajti auf 110 Meter ü. A. in Mittelalbanien. Bis zur Adria-Küste sind es Luftlinie nur ca. 30 Kilometer. Hügel umgeben Tirana im Süden und Westen, die mit dem Hausberg Dajti einen grünen Gürtel um die Stadt herum bilden. In nordwestlicher Richtung öffnet sich eine ungefähr 40 Kilometer lange Ebene bis zur Adria-Küste. Der gleichnamige Fluss Tirana verläuft am nördlichen Stadtrand, der Fluss Erzen fließt einige Kilometer südlich an Tirana vorbei und auch das Stadtzentrum wird von einem Fluss durchquert, dem Flüsschen Lana. Die Trinkwasserversorgung der Hauptstadtregion gewährleisten das in den Skanderbeggebirge liegende Bovilla-Reservoir und die Zuleitung zum Wasserkraftwerk Lanabregas.

Viele kleine, teils künstliche Seen prägen die Umgebung der Hauptstadt. Der 1956 angelegte Tirana-See ist der wohl bekannteste See und liegt im Großen Park am Südrand der Innenstadt. Zu der Zeit berechnete man pro Einwohner acht Quadratmeter Parkgelände. Der 55 Hektar große See wird von neuen Siedlungen und einem Autobahnabschnitt im Süden begrenzt. Ebenso gehören auch weite Hügelgebiete und Gebirgsregionen, die außerhalb der Innenstadt liegen, zur Gemeinde Tirana.

Klima und Durchschnittstemperaturen der Hauptstadt Albaniens

Tirana hat ein feucht-subtropisches Klima, denn die Stadt liegt in der mediterranen Klimazone. Die Sommermonate sind in der Regel warm und auch heiß und der wärmste Monat mit durchschnittlich 24,9 Grad Celsius ist der Juli. Die Wintermonate sind recht kühl, doch nur selten sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt und der Januar ist der kälteste Monat mit 7 Grad im Durchschnitt. Bedingt durch die geographische Lage Tiranas ist es im Talkessel des Stadtzentrums des Öfteren einige Grad wärmer als im Umland. 15,9 Grad Celsius ist die durchschnittliche Jahrestemperatur für die Hauptstadt Albaniens. Die Niederschläge werden beeinflusst durch das Skanderbeggebirge, , wo sich die Westwinde stauen. Sehr häufig tritt in Tirana eine Inversionswetterlage auf, die zu Smog und extremer Luftverschmutzung führt.

Die Bevölkerung Tiranas und die Einwohnerentwicklung

Seit 1991, dem Jahr der Entmachtung der kommunistischen Regierung, dürfte sich die Einwohnerzahl Tiranas mehr als verdoppelt haben. Etwa 620.000 Einwohner waren im September 2009 bei der Stadtverwaltung gemeldet, aber man muss davon ausgehen, dass Tausende von Menschen in Tirana und den Vororten nicht gemeldet sind. Daher geben andere offizielle Quellen für die Stadt und die Region eine Bevölkerungszahl von knapp 900.000 Personen an.

Nach dem Sturz der kommunistischen Regierung kam es in Albanien zu einer starken Landflucht, vor allem aus dem Norden des Landes, wo eine extreme Armut herrschte. Die Folge war, dass sich in der Zwischenzeit ein riesiger Unterschied zwischen Armen und Reichen entwickelte. Während die Preise im Zentrum der Stadt weit über dem Landesdurchschnitt lagen und viele neue Immobilien für die Oberschicht entstanden sind, haben sich am Stadtrand Zehntausende von Menschen aus armen Bergregionen in informellen Siedlungen niedergelassen, und so hat sich die Bevölkerungszahl vervielfacht.

Die Sprache in der albanischen Hauptstadt

Ursprünglich wurde in Tirana der südgegischen Dialekt gesprochen, der heute noch in ganz Nordalbanien, in Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro und Südserbien gesprochen wird. Die seit vielen Jahrzehnten anhaltende Zuwanderung aus allen Teilen des Landes führte dazu, dass der örtliche Dialekt zwischenzeitlich fast komplett verschwunden ist, und es wird fast ausschließlich Standard-Albanisch gesprochen.

Religionen in Tirana

Auch in religiöser Hinsicht ist Tirana ein riesiger Schmelztiegel geworden. Nachdem Tirana zur Hauptstadt erklärt wurde, sind zahlreiche Bewohner unterschiedlichster Konfessionen zugezogen, darunter auch viele Atheisten, die keinem Glauben mehr folgen, nach dem Religionsverbot während der kommunistischen Herrschaft. Exakte Zahlen zu den Glaubensgemeinschaften der Bevölkerung existieren nicht, aber auffallend ist daher das konfliktlose und friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Der sunnitische Großmufti der Muslimischen Gemeinschaft Albaniens hat ebenso seinen Sitz in Tirana wie die Erzbischöfe der katholischen und orthodoxen Gemeinden und zudem ist die Hauptstadt Albaniens das weltweite Zentrum des Bektaschi-Ordens.

Viele Kirchen und Gotteshäuser wurden während der kommunistischen Herrschaft zerstört oder anderen Zwecken zugeführt, auch wenn später viele wieder neu errichtet wurden. Das gilt für die historische Et’hem-Bey-Moschee sowie für die beiden Kathedralen im Zentrum der Stadt. Zur Zeit wird in einem ungenutzten Park zwischen dem Parlament und dem Fluss Lana die sogenannte „Große Moschee von Tirana“ oder Namazgja-Moschee gebaut, an deren Bau und Finanzierung die türkische Regierung mitbeteiligt ist. Sie soll 4.500 Gläubigen Platz bieten und damit die größte Moschee des Balkans werden.

Die Geschichte Tiranas – der Hauptstadt Albaniens

Bereits seit der Altsteinzeit ist die Region von Tirana bewohnt und die ältesten Beweise einer Besiedelung stammen aus der Römerzeit im 2. oder 3. Jahrhundert. Noch heute sind Mauern einer Festung im Stadtzentrum zu sehen, die der römische Kaiser Justinian I. erbauen ließ.

In der heutigen Namensform fand Tirana erstmals 1372 und 1418 Erwähnung. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert beherrschten die Osmanen das Gebiet Albaniens. 1583 ergaben Zählungen für die Region Tiranas 110 Orte mit 20.000 Menschen, die in 2.900 Häusern lebten und bereits zu dieser Zeit unterschied man zwischen Groß- und Klein-Tirana.

Als Stadtgründer von Tirana gilt der lokale Großgrundbesitzer Sulejman Pascha Bargjini, der 1614 an der heutigen Stelle die Sylejman-Pascha-Moschee, eine Karawanserei, eine Bäckerei sowie einen Hamam errichtete. Um 1800 herum wurde die Familie Toptani Herrscher über Tirana, nachdem die Nachfahren Sulejmans ausstarben.

Nachdem der Ort für lange Zeit klein und unbedeutend blieb, wurde Tirana 1920 auf dem Kongress von Lushnja zur Hauptstadt Albaniens erklärt. Schnell wurde aus Tirana die größte und bedeutendste Stadt des Landes.

1939 besetzten die italienischen Faschisten Albanien. Enver Hoxha baute im November 1941 die Kommunistische Partei Albaniens auf und Tirana wurde der Mittelpunkt der Kommunisten Albaniens. Die Bevölkerung begann gegen die italienischen Faschisten und die deutschen Nazis zu kämpfen. Nach einem unerbittlichen, mehrere Tage dauernden Kampf zwischen den Partisanen und der deutschen Wehrmacht wurde die Stadt am 17. November 1944 befreit und am 29. November wurde von Enver Hoxha in Tirana die Unabhängigkeit Albaniens ausgerufen.

Unter der kommunistischen Regierung fand eine rasante Entwicklung der Stadt statt. Sozialistische Wohnsiedlungen und Fabriken, zahlreiche Bildungseinrichtungen und Kulturzentren, mehrere Museen, das Opernhaus und viele Theater wurden gebaut. 1956 wurde die Universität Tirana gegründet. Leider mussten in den 60er- und 80er-Jahren zahlreiche historische Gebäude weichen, sodass das Stadtzentrum neugestaltet werden konnte.

Im Februar 1991 wurde von Demonstranten die Statue von Enver Hoxha auf dem Skanderbeg-Platz gestürzt, was das Ende der kommunistischen Herrschaft herbeiführte. Langsam setzte in Albanien der Prozess der politischen und gesellschaftlichen Öffnung sowie der Demokratisierung ein.

Das Stadtbild änderte sich sehr schnell nach der Demokratisierung. Es wurde überall illegal gebaut, viele Einwohner aus den Landregionen siedelten sich am Stadtrand an. Zahlreiche Läden, Cafés und Restaurants eröffneten im Zentrum der Stadt. Aber ab 1999 wurden sämtliche nicht genehmigten und illegal errichteten Gebäude wieder abgerissen und die Grünanlagen wurden wieder hergestellt.

Die Hauptstadt Albaniens erlebte im 21. Jahrhundert einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Infrastruktur Tiranas und der Region wurde verbessert, Straßen wurden asphaltiert und beschriftet, viele moderne Gebäude entstanden und zahlreiche Grünflächen wurden wieder eingerichtet. Ein japanisches Unternehmen verwirklichte ein modernes Kanalisationsprojekt, der öffentliche Personennahverkehr wurde ausgebaut und internationale Unternehmen ließen sich mit ihren Niederlassungen in Tirana nieder.

Tirana – das wirtschaftliche Zentrum Albaniens

Zu Zeiten der kommunistischen Herrschaft war Tirana das Herz der Industrie Albaniens. Industriezweige wie Maschinenbau, eine Zementfabrik, Glasverarbeitende – und Lebensmittelindustrie sowie Schuh- und Textilindustrie waren in der Stadt und der Region angesiedelt, aber in der Zwischenzeit sind die Industrieanlagen, ähnlich wie im ganzen Land, größtenteils stillgelegt. Der größte Anteil der Bewohner Tiranas findet heute Beschäftigung im Handel und Gewerbe, in der Bauindustrie, als Staatsangestellte sowie in Dienstleistungsbereichen.

Viele national und international tätige Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der albanischen Metropole. In den letzten Jahren wurden vornehmlich an Haupt- und Zugangsstraßen Einkaufszentren sowie Kauf- und Warenhäuser gebaut.

Immer größere Bedeutung hat der Fremdenverkehr sowohl für die Wirtschaft des Landes als auch für die Region Tiranas gewonnen. Daher sind im Tourismusbereich viele Berufstätige beschäftigt.